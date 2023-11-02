Журналісти дізналися несподівані деталі про особняки медведчука в Україні (розслідування)

Попри санкції їм вдається оплачувати послуги поліції охорони

Колишній народний депутат і кум путіна віктор медведчук, якого видали росії в обмін на захисників Маріуполя, та його дружина оксана марченко досі володіють маєтками в Україні. Ці об'єкти навіть охороняє поліція в інтересах власників.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info. Журналісти зазначають, що маєток марченко в Києві, SPA-готель медведчука "Бескид" та його закарпатська дача "Ведмежа діброва" й досі не конфісковані.

Водночас зазначається, що столичний маєток дружини медведчука арештований, але досі належить марченко і не переданий в управління державі. Там досі присутня поліція охорони, яка надає послуги безпеки на платній основні.

Як повідомили в Управлінні поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві, найняла охорону у жовтні 2022 року фізична особа Сіропіл О. М. Журналісти виявили, що найімовірніше ідеться про Олександра Миколайовича Сіропола — завгоспа медведчука з його особистого маєтку.

Маєток марченко у Києві

Крім того, за даними розслідувачів, поліція охорони досі надає платні послуги у двох інших об’єктах медведчука-марченко. SPA-готель "Бескид", що розташований в урочищі Йозифсталь на Івано-Франківщині, досі належить компанії "Укркапітал". Історично це фірма медведчука, але він переписав її на марченко.

Готель знаходиться під арештом і зараз не працює. Він не конфіскований, але переданий в тимчасове управління державному агентству АРМА. А місцева поліція охорони також має договір спостереження за цим об’єктом — в готелі "Бескид" оплачується спостереження за системами тривожної сигналізації. Поліцію охорони в готель найняла компанія ТОВ "Файрікс Груп". Судячи з відповіді Управління поліції охорони в Івано-Франківській області, договір досі чинний.

Крім того, дача медведчука "Ведмежа діброва" у селі Жденієво на Закарпатті усе ще належить фірмі "Спорт-Тур" медведчука-марченко. Вона арештована, передана в управління АРМА, але не конфіскована, і тимчасового управителя для неї агентство ще не знайшло.

Дача медведчука "Ведмежа діброва" на Закарпатті

Журналісти зазначають, що тут також присутня поліція охорони, найнята у серпні 2022 року фірмою "Файрікс груп". Таким чином, за допомогою цієї фірми та завгоспа медведчуку і марченко вдається фінансувати послуги української поліції охорони навіть у 2023 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що медведчук обзавівся новою яхтою. Ціна судна складає майже 10 млн доларів.