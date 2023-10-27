Кум путіна обзавівся шикарною яхтою за майже 10 млн доларів: що про неї відомо, фото

Судно оформлене не на самого віктора медведчука

Колишній український депутат і кум путіна віктор медведчук, якого видали росії в обмін на захисників Маріуполя, нещодавно обзавівся новою яхтою. Ціна плавзасобу майже 10 млн доларів.

Про це повідомляє "Верстка". Яхта прибула до росії з ОАЕ і вже пройшла розмитнення.

Йдеться про 28-метрову італійську швидкісну яхту Pershing 9X виробництва Ferretti Group, яка була спущена на воду у 2023 році. Її ціна 9 млн 627 тисяч доларів або 886 млн рублів. На судні є чотири каюти із 8 спальними місцями, у кожній каюті є свій санвузол. Також на яхті є кухня та кілька їдалень — на верхній та нижній палубі, та кілька місць управлінь судном. Усього яхта може вмістити до 20 осіб, крім екіпажу.

Фото сайту pershing-yacht.com

Яхта названа Amore Mio і 26 липня 2023 пройшла російське розмитнення. Судно прибуло в країну-агресор під прапором Палау, але відправником вважається компанія Lavel Fzco з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Одержувач яхти не сам медведчук, а пов’язане з ним акціонерне товариство "Ренесанс". За даними від 24 лютого 2021 року бенефіціаром вважалася дружина медведчука оксана марченко. Фірма оформила "тимчасове ввезення" яхти, що застосовується у разі, коли товар не має наміру залишатися на митній території на постійній основі. Також ця процедура частково звільняє власника від сплати митних платежів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у володимира путіна знайшли яхту за 100 млн доларів. "Грейсфул" оснащена броньованими парасольками і не тільки.