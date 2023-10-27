Кум путина обзавелся шикарной яхтой за почти 10 млн долларов: что о ней известно, фото

Судно оформлено не на самого виктора медведчука

Бывший украинский депутат и кум путина виктор медведчук, которого выдали россии в обмен на защитников Мариуполя, недавно обзавелся новой яхтой. Цена плавсредства почти 10 млн долларов.

Об этом сообщает "Верстка". Яхта прибыла в россию из ОАЭ и уже прошла растаможку.

Речь идет о 28-метровой итальянской скоростной яхте Pershing 9X производства Ferretti Group, которая была спущена на воду в 2023 году. Ее цена 9 млн 627 тысяч долларов или 886 млн рублей. На судне есть четыре каюты с 8 спальными местами, в каждой каюте есть свой санузел. Также на яхте есть кухня и несколько столовых — на верхней и нижней палубе, и несколько мест управлений судном. Всего яхта может вместить до 20 человек, не считая экипажа.

Фото сайта pershing-yacht.com

Яхта названа Amore Mio и 26 июля 2023 года прошла российскую растаможку. Судно прибыло в страну-агрессор под флагом Палау, но отправителем числится компания Lavel Fzco из Объединенных Арабских Эмиратов.

Получатель яхты не сам медведчук, а связанное с ним акционерное общество "Ренессанс". По данным от 24 февраля 2021 года бенефициаром числилась жена медведчука оксана марченко. Фирма оформила "временный ввоз" яхты, что применяется в случае, когда товар не намерен оставаться на таможенной территории на постоянной основе. Также данная процедура частично освобождает владельца от уплаты таможенных платежей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у владимира путина нашли яхту за 100 млн долларов. "Грейсфул" оснащена бронированными зонтиками и не только.