Бронированные зонтики и ковер за 5 млн: журналисты показали грандиозную яхту путина (фото)

Переоснащать яхту путина помогали иностранные фирмы

В россии в 2022 году, уже после полномасштабного вторжения в Украину, потратили 3 млрд рублей на яхту "Грейсфул", которая принадлежит владимиру путину. Кроме того, расследователи выяснили, что яхта "Шахерезада" также может быть связана с российским президентом.

Об этом идет речь в расследовании соратников оппозиционера Алексея Навального. Несмотря на то, что обе яхты находятся под санкциями, это не мешает привлекать к их оснащению помощников из Европы, Турции и ОАЭ.

Известно, что яхту "Грейсфул", стоимость которой оценивают в 100 млн долларов, спустили на воду в 2014 году. Официально неизвестно, кому принадлежит судно, но его несколько раз замечали в Сочи в тот момент, когда в городе находился владимир путин.

Яхта "Грейсфул"

Обе яхты, 82-метровая "Грейсфул" и 140-метровая "Шахерезада", попали под санкции ЕС. Последняя была задержана в Италии в 2022 году, а вот "Грейсфул" удалось вывести с верфи Blohm + Voss в Германии за несколько недель до начала полномасштабного вторжения. Сотрудники верфи рассказали, что яхта должна была стоять на ремонте еще год, но ее экстренно забрали и перегнали сначала в Калининград, где сменили название на "Косатка", а затем дальше.

Яхта "Шахерезада"

По мнению расследователей, такое решение было принято после того, как в Италии задержали "Шахерезаду". Поэтому в россии приняли решение взять старую яхту путина и модернизировать ее. Согласно копиям счетов, на новые каюты для "хозяина" и "хозяйки" потратили не один миллион рублей, а именно:

"деревянные изделия" — 240 млн рублей;

журнальный столик — 8 млн рублей;

матрас для спальни "хозяйки" — 800 тысяч рублей;

ковер площадью свыше 100 м. кв. для спальни "хозяина" — 5 млн рублей;

расчески — по 11 тысяч рублей каждая;

бронированные зонтики — по 1,2 млн рублей каждый.

На фото из каюты "хозяина" виден телефон специальной правительственной связи. Точно такой же, как и во всех кабинетах владимира путина. Его используют для работы с секретной информацией и простым людям приобрести его невозможно. Помимо этого, яхта оснащена вертолетной площадкой и бассейном, который превращается в танцпол. Еще одно доказательство того, что яхта "Грейсфул" принадлежит путину — это тренажеры для спортзала, точно такие же, как ранее были закуплены для бронепоезда российского президента. А также контрастные купели — холодная и горячая, которые установлены в каждом доме путина от дворца в Геленджике до резиденции в Ново-Огарево.

Спальня "хозяина"

Спальня "хозяйки"

Обеденная зона

Кроме того, на полке в каюте "хозяина" виден макет яхты "Шехерезада" за 700 миллионов долларов. Это обычная практика, когда после постройки заказчику выдают не только саму яхту, но и её макет, чтобы поставил на полку. Еще одно доказательство того, что обе яхты связаны одним владельцем.

Вдобавок к этому для яхты заказали морской бассейн — это специальная конструкция 85 метров в длину и 25 в ширину с сеткой, которая стыкуется с судном. В технической документации указано, что использовать судно планируют в Черном и Азовском морях.

За 2022 год на яхту "Грейсфул" потратили 32 млн долларов или 3 млрд рублей. Подобные счета, по словам журналистов, ранее встречались только во время расследования строительства "дворца путина".

Дорогостоящий ремонт яхты "Грейсфул" проводился вопреки санкциям. Для закупки оборудования и ремонта были задействованы помощники в Европе, Турции и ОАЭ. Особенно активно россия сотрудничала с эстонской компанией "Бриз Марин". Кроме того, в закупке формы для экипажа принимали участие три страны: закупали ее в Италии, счета оплачивала компания из Дубая, затем товар отправляли в Литву, а оттуда в Калининград. К слову, экипаж "Грейсфул" тоже непростой — сформирован из сотрудников ФСО, которые раньше работали на яхте "Шахерезада". Но, несмотря на задержании этой яхты в Италии, экипаж продолжает получать зарплату, на которую в месяц выделяется 20 млн рублей.

Обновленную яхту "Грейсфул" в июне 2023 года видели в Санкт-Петербурге откуда она направилась в Сочи по Северному морскому пути в обход всего континента.

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