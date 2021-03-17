Ради дворца Путина под Геленджиком снесли детский лагерь: опубликовано резонансное расследование

Для постройки "дворца Путина" под Геленджиком снесли детский лагерь.

Об этом рассказали в расследовании "Проекта медиа".

Пока лагерь еще принадлежал детям

Когда одним летним днем 2017 года физрук детского лагеря "Золотая лоза" в Прасковеевке на побережье Черного моря под Геленджиком вышел на пробежку его задержали люди в форме. Бывший вожатый рассказал, что такие случаи были не единичны, а еще с 2013-2014 годов люди в форме начали отлавливать в лесу то детей, то вожатых.

Сам пионерлагерь существовал с 1968 года и тогда он назывался "Золотая поляна" и был базой отдыха научно-исследовательского института СНИИП, занимавшегося ядерным приборостроением. В 2000-х его переименовали в "Золотую лозу", а СНИИП стал частью госкорпорации "Росатом".

Фото: группа лагеря ВК.

Ничто не указывало на то, что дни лагеря сочтены

В 2011 году в лагере провели капремонт и даже собирались начать строительство новых корпусов, но уже тогда все начали понимать, что у них появился хлопотный сосед. "В 2009 или 2010 году впервые пошли слухи", что рядом строят дачу для Путина, вспоминает Софья Брагина, которая в детстве приезжала в "Лозу" каждый год: "Сначала там появились виноградники, которые стали постоянно патрулировать. У нас рядом с виноградниками было футбольное поле, опасность была в том, чтобы на их территорию не прилетел мяч".

Как лоза стала ягодой

Первым знаком перемен стало приобретение виноградников, окружающих лагерь "Лазурной ягодой". Это название впервые упоминалось в 2010 году после письма бизнесмена Сергея Колесникова тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву. В письме он рассказал о том, что в Прасковеевке строится дворец для Путина.

Виноградники, окружающие территорию лагеря.

Последняя детская смена в "Лозе" выпала на лето 2017 года. "Проект" обнаружил в связанных с лагерем группах Вконтакте сообщения уже от начала 2018 года: дети спрашивали, правда ли, что лагерь больше не откроется. "База продана", - расстроил детей один из вожатых.

Если посмотреть в документы, то получится, что СНИИП выставил "Золотую лозу" на продажу в начале 2017 года - как непрофильный актив. Лагерь ежегодно требовал 1-1,5 млн рублей инвестиций, которых у института не было, рассказывает человек, знакомый с экономикой лагеря.

С торгами не все было так просто

Имущество лагеря в насчитывающее более 70 объектов продавалось атомщиками за 66,4 млн рублей. Единственным участником первых торгов стал бизнесмен Дмитрий Южик. Однако купить лагерь ему не удалось. И 19 декабря 2017 года у лагеря наконец не появился проверенный покупатель ,которым стала та самая "Лазурная ягода".

Выписка из ЕГРН.

Лагерь продали за 66 миллиона рублей. При этом "Ягода" до 2054 года арендовала участок в 4 гектара вокруг лагеря. Также "Ягода" приобрела участок "Лозы" в 2018 году.

Театр одного зрителя

Зачем покупателям, которые и так в районе мыса Идокопас владеют почти всем, понадобилось забирать детский лагерь? Чтобы это понять, нужно, во-первых, посмотреть на карту местных владений, связанных с окружением Путина и приписываемых президенту. Вокруг основного дворца - земли ФСБ, которые связанная с друзьями Путина компания "Комплекс" арендует до 2068 года. Лагерь примыкал непосредственно к охраняемому пограничниками лесу, в котором когда-то и задержали физрука "Лозы". К тому же участок лагеря вклинивался в виноградные угодья связанной с дворцом "Лазурной ягоды", по сути разбивая их на две части. Возможно, участок лагеря понадобился хозяевам дворца, чтобы его периметр окружали только "свои", а на виноградники не залетали футбольные мячи.

Как устроены связанные с президентом угодья под Геленджиком.

Строения на бывшей территории лагеря.

По словам одного из строителей, два года проработавшего на проекте достраивают четыре шале, в одном из них будет вип-театр на около 8-10 гостей. Внутри он будет отделан мрамором и ходить можно будет только в носках. При этом сами постройки уже не один раз сносились и строились заново.

Стоит напомнить, что ранее в материале "Телеграфа" рассказали, что один из богатейших бизнесменов РФ Аркадий Ротенберг получил от президента России Владимира Путина, за присвоение дворца в Геленджике.