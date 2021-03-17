Скачать
Среда, 17.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Субсидий для всех не хватит. Почему в бюджете нет денег и что делать простым украинцам
Субсидий для всех не хватит. Почему в бюджете нет денег и что делать простым украинцам
Первый человек в Украине получил уже две дозы вакцины от коронавируса
Первый человек в Украине получил уже две дозы вакцины от коронавируса
"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета
"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета
Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео
Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео

Ради дворца Путина под Геленджиком снесли детский лагерь: опубликовано резонансное расследование

Ради дворца Путина под Геленджиком снесли детский лагерь: опубликовано резонансное расследование
14:19 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Для постройки "дворца Путина" под Геленджиком снесли детский лагерь.

Об этом рассказали в расследовании "Проекта медиа".

Пока лагерь еще принадлежал детям

Когда одним летним днем 2017 года физрук детского лагеря "Золотая лоза" в Прасковеевке на побережье Черного моря под Геленджиком вышел на пробежку его задержали люди в форме. Бывший вожатый рассказал, что такие случаи были не единичны, а еще с 2013-2014 годов люди в форме начали отлавливать в лесу то детей, то вожатых.

Резиденция Путина под Геленджиком - как выглядит особняк внутри и снаружи

Сам пионерлагерь существовал с 1968 года и тогда он назывался "Золотая поляна" и был базой отдыха научно-исследовательского института СНИИП, занимавшегося ядерным приборостроением. В 2000-х его переименовали в "Золотую лозу", а СНИИП стал частью госкорпорации "Росатом".

лагерь

Корпус на территории лагеря.

Корпус на территории лагер

Сцена на территории лагеря.

Фото: группа лагеря ВК.

РосСМИ назвали дворец Путина гостиницей - сеть в недоумении 

Ничто не указывало на то, что дни лагеря сочтены

В 2011 году в лагере провели капремонт и даже собирались начать строительство новых корпусов, но уже тогда все начали понимать, что у них появился хлопотный сосед. "В 2009 или 2010 году впервые пошли слухи", что рядом строят дачу для Путина, вспоминает Софья Брагина, которая в детстве приезжала в "Лозу" каждый год: "Сначала там появились виноградники, которые стали постоянно патрулировать. У нас рядом с виноградниками было футбольное поле, опасность была в том, чтобы на их территорию не прилетел мяч". 

Как лоза стала ягодой

Первым знаком перемен стало приобретение виноградников, окружающих лагерь "Лазурной ягодой". Это название впервые упоминалось в 2010 году после письма бизнесмена Сергея Колесникова тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву. В письме он рассказал о том, что в Прасковеевке строится дворец для Путина.

Виноградники, окружающие территорию лагеря

Виноградники, окружающие территорию лагеря.

Сергей Титов из Mash уволился после ролика о дворце Путина

Последняя детская смена в "Лозе" выпала на лето 2017 года. "Проект" обнаружил в связанных с лагерем группах Вконтакте сообщения уже от начала 2018 года: дети спрашивали, правда ли, что лагерь больше не откроется. "База продана", - расстроил детей один из вожатых. 

Если посмотреть в документы, то получится, что СНИИП выставил "Золотую лозу" на продажу в начале 2017 года - как непрофильный актив. Лагерь ежегодно требовал 1-1,5 млн рублей инвестиций, которых у института не было, рассказывает человек, знакомый с экономикой лагеря. 

С торгами не все было так просто

Имущество лагеря в насчитывающее более 70 объектов продавалось атомщиками за 66,4 млн рублей. Единственным участником первых торгов стал бизнесмен Дмитрий Южик. Однако купить лагерь ему не удалось. И 19 декабря 2017 года у лагеря наконец не появился проверенный покупатель ,которым стала та самая "Лазурная ягода".

Выписка из ЕГРН.

Выписка из ЕГРН.

Лагерь продали за 66 миллиона рублей. При этом "Ягода" до 2054 года арендовала участок в 4 гектара вокруг лагеря. Также "Ягода" приобрела участок "Лозы" в 2018 году.

Журналисты заявили, что нашли имения принадлежавшие патриарху Кириллу вблизи дворца в Геленджике

Театр одного зрителя

Зачем покупателям, которые и так в районе мыса Идокопас владеют почти всем, понадобилось забирать детский лагерь? Чтобы это понять, нужно, во-первых, посмотреть на карту местных владений, связанных с окружением Путина и приписываемых президенту. Вокруг основного дворца - земли ФСБ, которые связанная с друзьями Путина компания "Комплекс" арендует до 2068 года. Лагерь примыкал непосредственно к охраняемому пограничниками лесу, в котором когда-то и задержали физрука "Лозы". К тому же участок лагеря вклинивался в виноградные угодья связанной с дворцом "Лазурной ягоды", по сути разбивая их на две части. Возможно, участок лагеря понадобился хозяевам дворца, чтобы его периметр окружали только "свои", а на виноградники не залетали футбольные мячи.

Как устроены связанные с президентом угодья под Геленджиком

Как устроены связанные с президентом угодья под Геленджиком.

Строения на бывшей территории лагеря

Строения на бывшей территории лагеря дома

дома на бывшей территории лагеря.

Строения на бывшей территории лагеря.

По словам одного из строителей, два года проработавшего на проекте достраивают четыре шале, в одном из них будет вип-театр на около 8-10 гостей. Внутри он будет отделан мрамором и ходить можно будет только в носках. При этом сами постройки уже не один раз сносились и строились заново.

Стоит напомнить, что ранее в материале "Телеграфа" рассказали, что один из богатейших бизнесменов РФ Аркадий Ротенберг получил от президента России Владимира Путина, за присвоение дворца в Геленджике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 238

Все по теме:

Владимир Путин, Геленджик, Дворец Путина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
02 "Кого мы собрались возвращать?": первый мэр Севастополя дал прогноз по деоккупации Крыма
03 Мать 8-летней модели нарушила молчание и ответила, живет ли ее дочь с 13-летним блогером
04 Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе
05 Еле стоит на ногах: в России рассказали о "болезни" Путина и его двойниках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В желтой зоне остались только четыре области: в Украине расширили границы жесткого карантина (карта)
В желтой зоне остались только четыре области: в Украине расширили границы жесткого карантина (карта)
Львов уходит на жесткий карантин: сроки и список ограничений
Львов уходит на жесткий карантин: сроки и список ограничений
В Дании собрались строить еще одну ветку путинского газопровода: озвучены сроки
В Дании собрались строить еще одну ветку путинского газопровода: озвучены сроки
Еле стоит на ногах: в России рассказали о &quot;болезни&quot; Путина и его двойниках
Еле стоит на ногах: в России рассказали о "болезни" Путина и его двойниках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь