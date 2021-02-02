Журналист рассказал правду о сюжете про дворец Путина в Геленджике

Заместитель главного редактора интернет-издания Mash, которое первым показало "дворец Путина" изнутри - Сергей Титов уволился с работы, опровергнув, таким образом, кадры из расследования Алексея Навального.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Где также рассказал, что при подготовке материалов о дворце все решали не журналисты, а "люди в костюмах", о которых заместитель главного редактора высказался нецензурно. При этом Титов не пояснил, о каких именно людях идет речь, но работу в издании в последнее время сравнил со временами Советского Союза.

Издание Mash стало первым СМИ, опубликовавшим кадры из так называемого "дворца Путина", расследование о котором выпустили в январе Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией. Главный редактор Mash Максим Иксанов, побывавший внутри здания, заявил, что попасть на объект ему помог некий представитель технического надзора. Он снял кадры, судя по которым дворец ещё только строится, а его комнаты, в отличие от показанного в фильме Навального, представляют собой бетонные коробки без облицовки.

Позже телеканал "Россия 1" назвал дворец "недостроенным апарт-отелем", а бизнесмен Аркадий Ротенберг дал изданию Mash интервью, в котором объявил владельцем здания себя.

При этом рабочие, занятые на строительстве "дворца" в Геленджике, подтвердили изданию "Медуза", что объект возводится в интересах Владимира Путина. По их словам, российский президент несколько раз посещал место стройки. Рабочие также сообщили, что на территории резиденции располагается уникальный 16-этажный бункер. В расследовании Алексея Навального о нем сказано не было.