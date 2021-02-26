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Четверть Крыма за "дворец": как Путин отблагодарил Ротенберга

Четверть Крыма за "дворец": как Путин отблагодарил Ротенберга
Обновлено 11:55 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В благодарность от президента России Владимира Путина, за присвоение Дворца в Геленджике, который фигурирует в расследовании оппозиционера Алексея Навального один из богатейших бизнесменов РФ Аркадий Ротенберг получил множество выгодных госконтрактов в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в расследовании Проект.медиа.

Так, в проекты Ротенберга вошел Крымский мост, на который из бюджета потратили 228 млрд рублей.

Другим, проектом подрядчика, которым владеет бизнесмен, является реконструкция детского центра "Артек", которая включила в себя сразу 36 контрактов на общую сумму почти 38,5 млрд рублей.

Стоит отметить, что компании Ротенберга получили госконтрактов на четверть от всей суммы Федеральной программы по развитию Крыма и Севастополя, которая составляет 1,3 трлн рублей.

Также во владениях бизнесмена значатся множество самых лучших территорий и недвижимости полуострова.

Одним из примеров этого служит покупка компанией Ротенберга сразу трех санаториев на сумму 1,5 млрд рублей.

Так, его компаниями были приобретены санатории:

  • "Дюльбер", 
  • "Ай-Петри",
  • "Мисхор".

Множественные объекты, которые отошли в собственность компаниям, принадлежащим бизнесмену:

Крым

Также Ротенберг владеет особняком на мысе Сарыч, на котором только цена самой земли может доходить до 35 миллионов долларов.

мыс Сарыч особняк

Фото: Проект.медиа.

В то же время бизнесмена считают владельцем 62-метровой яхты Rahil.

Rahil

Фото: : Yevgeniy Bondarenko.

Стоит напомнить, что 26 февраля российский активист Алексей Навальный, который является автором расследования о "дворце Путина" в Геленджике исчез из СИЗО.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Крым, Аркадий Ротенберг.
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