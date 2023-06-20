У путиниста Михалкова обнаружили элитное жилье за пределами россии (фото, видео)

Несмотря на ненависть к Европе российские пропагандисты не брезгуют недвижимостью за рубежом

Известный российский режиссер Никита Михалков, который в начале июня внезапно попал в больницу, оказался не только любителем путина и россии, но и владельцем элитной недвижимости за рубежом. Его семье принадлежит шикарный особняк в Испании, о котором Михалков умалчивает много лет.

Это выяснили журналисты Украинской правды, сообщил руководитель отдела расследований издания Михаил Ткач. Кроме режиссера элитной зарубежной недвижимостью в Европе владеют и другие известные личности.

Так, в коттеджном городке в провинции Кадис городе Сан-Роке в Андалусии на южном побережье Испании располагается вилла семьи Михалковых. Она принадлежит в равных долях по 25% супруге режиссера Татьяне, сыну Артему и двум дочерям — Анне и Надежде. Также на юго-востоке побережья Коста-Бланка в городе Аликанте есть три квартиры, которые принадлежат одной из дочерей Никиты Михалкова.

Но и это еще не все. На том же побережье Коста-Бланки в городе Альфас-дель-Пи есть элитный комплекс, который состоит из 5-звездочного отеля и клиники Sha. Часть недвижимости на этой территории также принадлежит российскому режиссеру.

Известно, что в декабре 2022 года Никита Михалков попал под санкции Евросоюза и до нынешнего момента с него их не сняли, несмотря на просьбы и обращения. Под санкции попала как раз недвижимость на территории комплекса Sha, а вилла в Кадиге и квартиры дочери пока что остались не тронуты. Недвижимость, которая под санкциями, запрещено продавать и переписывать на других лиц.

Также журналисты выяснили, что и у бывшей жены путина Людмилы есть недвижимость в провинции Аликанте на побережье города Бенитачель. В список владельцев элитной испанской недвижимости попал и министр иностранных дел россии сергей лавров. В провинции Каталония, что в пригороде Жироны, его родители владеют двумя квартирами на берегу моря. Часто там видят и дочь главы российского МИД Екатерину Винокурову. Помимо этого недвижимостью в Испании владеют тепутаты Госдумы россии и ряд других чиновников.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывший СБУшник из Алчевска в Луганской области владеет элитной недвижимостью в Киеве. Квартиры по его адресу стоят 2,5-3,5 млн гривен, а участок в селе Дмитровка под Киевом — от трех до десятков миллионов гривен.