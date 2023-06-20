У путініста Міхалкова виявили елітне житло за межами росії (фото, відео)

Незважаючи на ненависть до Європи, російські пропагандисти не гидують нерухомістю за кордоном

Відомий російський режисер Микита Михалков, який на початку червня раптово потрапив до лікарні, виявився не лише любителем путіна та росії, а й власником елітної нерухомості за кордоном. Його сім’ї належить розкішний особняк в Іспанії, про який Михалков замовчує багато років.

Це з’ясували журналісти Української правди, повідомив керівник відділу розслідувань видання Михайло Ткач. Окрім режисера елітною закордонною нерухомістю в Європі володіють інші відомі особи.

Так, у котеджному містечку в провінції Кадіс місті Сан-Роке в Андалусії на південному узбережжі Іспанії розташовується вілла родини Михалкових. Вона належить у рівних частках по 25% дружині режисера Тетяні, синові Артему та двом дочкам — Ганні та Надії. Також на південному сході узбережжя Коста-Бланка в місті Аліканте є три квартири, які належать дочці Микити Михалкова.

Але це ще не все. На тому ж узбережжі Коста-Бланки в Альфас-дель-Пі є елітний комплекс, який складається з 5-зіркового готелю і клініки Sha. Частина нерухомості на цій території належить російському режисеру.

Відомо, що у грудні 2022 року Микита Міхалков потрапив під санкції Євросоюзу і досі з нього їх не зняли, незважаючи на прохання та звернення. Під санкції потрапила саме нерухомість на території комплексу Sha, а вілла в Кадизі та квартири доньки поки що залишилися не тронуті. Нерухомість, яка під санкціями, заборонено продавати та переписувати на інших осіб.

Також журналісти з’ясували, що і колишня дружина путіна Людмили має нерухомість у провінції Аліканте на узбережжі міста Бенітачель. До списку власників елітної іспанської нерухомості потрапив і міністр закордонних справ росії сергій лавров. У провінції Каталонія, що у передмісті Жирони, його батьки володіють двома квартирами на березі моря. Часто там бачать і дочку глави російського МЗС Катерину Винокурову. Крім цього нерухомістю в Іспанії володіють тепутати Держдуми росії та низка інших чиновників.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній СБУшник з Алчевська в Луганській області має елітну нерухомість у Києві. Квартири за його адресою коштують 2,5-3,5 млн гривень, а ділянка в селі Дмитрівка під Києвом — від трьох до десятків мільйонів гривень.