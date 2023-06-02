Російського пропагандиста Микиту Михалкова екстренно госпіталізували

77-річний путініст перебуває у хірургічному відділенні

Скандальний своєю підтримкою війни росії проти України та вбивств ні в чому невинних людей, російський пропагандист Микита Михалков загримів до лікарні.

Як повідомляють росЗМІ, російський режисер перебуває у відділенні хірургічного лікування складних порушень ритму серця зі скаргами на перебої в роботі серця та задишку.

Нагадаємо, що в січні цього року Михалков потрапив до реанімації. Причина госпіталізації путінського поплічника – підозра на ковідну пневмонію. Пізніше росЗМІ почали писати, що у 77-річного режисера — ідіопатична пневмонія. У лютому він зміг вийти на сцену, але через тяжку хворобу схуд на 12 кілограмів і став невпізнанним. Михалков за час перебування у лікарні відчутно постарів, опух. Виступати на сцені йому дозволили лікарі, які чергували у залі.

2015 року Служба безпеки заборонила режисерові Микиті Михалкову в’їзд на території України. Крім нього, до списку осіб нон грата увійшли ще 10 діячів культури з росії. У 2018 році путініст потрапив до "чорного списку" Мінкульту.

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