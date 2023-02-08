Путініст Михалков через важку хворобу схуд на 12 кілограмів і став невпізнаваним (фото, відео)

Вигляд російський пропагандист має відверто кепський

Російському режисеру та затятому путінському посіпаці микиті михалкову, який у січні загримів до реанімації з двосторонньою пневмонією, стало краще. Його вже виписали з лікарні. Більш того, він навіть встиг вилізти на сцену та зіграти у кількагодинній постановці.

Напередодні 77-річний прибічник кремля виступив в Театрі Сатири, зігравши у 3-годинній постановці "12". Про це повідомляє телеграм-канал "Только никому…". На відео помітно, що михалков за час перебування в лікарні сильно змінився: помітно постарів, опух та одночасно схуд.

Виявляється, за 20 днів у реанімації російський пропагандист скинув 12 кг. Виступати на сцені йому дозволили лікарі, які чергували у залі під час виступу михалкова.

Фото ДО і ПІСЛЯ реанімації

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