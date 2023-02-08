Путинист Михалков из-за тяжелой болезни похудел на 12 килограммов и стал неузнаваемым (фото, видео)
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Вид у российского пропагандиста откровенно скверный
Российскому режиссеру и ярому путинскому прихвостню никите михалкову, который в январе загремел в реанимацию с двусторонней пневмонией, стало лучше. Его уже выписали из больницы. Более того, он даже успел вылезти на сцену и сыграть в постановке.
Накануне 77-летний сторонник кремля выступил в театре Сатиры, сыграв в 3-часовой постановке "12". Об этом сообщает телеграм-канал "Только никому…". На видео заметно, что Михалков за время пребывания в больнице сильно изменился: ощутимо постарел, опух и одновременно похудел.
Оказывается, за 20 дней в реанимации российский пропагандист скинул 12 кг. Выступать на сцене ему разрешили врачи, дежурившие в зале во время выступления михалкова.
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