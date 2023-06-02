Российского пропагандиста Никиту Михалкова экстренно госпитализировали

77-летний путинист находится в хирургическом отделении

Скандальный своей поддержкой войны россии против Украины и убийств ни в чём невинных людей, российский пропагандист Никита Михалков загремел в больницу.

Как сообщают росСМИ, российский режиссер находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца с жалобами на перебои в работе сердца и одышку.

Напомним, что в январе этого года Михалков попал в реанимацию. Причина госпитализации путинского приспешника — подозрение на ковидную пневмонию. Позже росСМИ начали писать, что у 77-летнего режиссера — идиопатическая пневмония. В феврале он смог выйти на сцену, но из-за тяжелой болезни похудел на 12 килограммов и стал неузнаваемым. Михалков за время пребывания в больнице ощутимо постарел, опух. Выступать на сцене ему разрешили врачи, дежурившие в зале.

В 2015 году Служба безопасности запретила режиссеру Никите Михалкову въезд на территории Украины. Кроме него, в список персон нон грата вошли еще 10 деятелей культуры из россии. В 2018 году путинист попал в "черный список" Минкульта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину вернулся танцор Влад Яма. Ранее мужчина "засветился" на гламурной вечеринке в Майами.