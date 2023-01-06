Российского актера перевели в реанимационный отдел другой больницы

Известного режиссера, актера и председателя Союза кинематографистов россии и по совместительству путинского приспешника никиту михалкова, которого накануне госпитализировали с подозрением на ковидную пневмонию, перевели в реанимацию. Сейчас состояние путиниста оценивается как крайне тяжелое.

Как в пятницу, 6 января, пишет пророссийская Baza, 77-летний михалков попал в больницу с пневмонией, появление которой было спровоцировано коронавирусной инфекцией, в четверг. Во время осмотра медики оценили состояние режиссера как тяжелое, однако уже к утру следующего дня его перевели в реанимационное отделение другого медицинского учреждения из-за ухудшения самочувствия.

На данный момент один из самых влиятельных людей в российском кинематографе находится в одной из московских больниц. В какой именно — пока не разглашают.

Стоит добавить, что ранее представители российского режиссера заявляли, что он болен гриппом.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Служба безопасности запретила режиссеру Никите Михалкову въезд на территории Украины. Кроме него, в список персон нон грата вошли еще 10 деятелей культуры из россии.

Также напомним, что нынче госпитализированный михалков во время своего публичного выступления случайно проговорился о том, что на войну в Украину российское командование отправляло бывших зеков.