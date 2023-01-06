Путіністу михалкову погіршало, він уже в реанімації
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Російського актора перевели до реанімаційного відділу іншої лікарні
Відомого режисера, актора та голову Спілки кінематографістів росії і за сумісництвом путінського поплічника микиту михалкова, якого напередодні госпіталізували із підозрою на ковідну пневмонію, перевели до реанімації. Наразі стан путініста оцінюється як вкрай важкий.
Як у п'ятницю, 6 січня, пише проросійська Baza, михалков потрапив до лікарні із пневмонією, поява котрої була спровокована коронавірусною інфекцією, у четвер. Під час огляду медики оцінили стан режисера як важкий, однак вже на ранок наступного дня його перевели до реанімаційного відділення іншого медичного закладу через погіршення стану.
Наразі михалков перебуває в однієї з московських лікарень. В якій саме — поки не розголошують.
Варто додати, що раніше представники російського режисера заявляли, що він хворий на грип.
Доповнюється…