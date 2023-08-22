Броньовані парасольки та килим за 5 млн: журналісти показали грандіозну яхту путіна (фото)

Переоснащувати яхту путіна допомагали іноземні фірми

У росії в 2022 році, вже після повномасштабного вторгнення в Україну, витратили 3 млрд рублів на яхту "Грейсфул", яка належить володимиру путіну. Крім того, розслідувачі з’ясували, що яхта "Шахерезада" також може бути пов’язана із російським президентом.

Про це йдеться у розслідуванні соратників опозиціонера Олексія Навального. Незважаючи на те, що обидві яхти перебувають під санкціями, це не заважає залучати до їхнього оснащення помічників з Європи, Туреччини та ОАЕ.

Відомо, що яхту "Грейсфул", вартість якої оцінюють у 100 млн доларів, спустили на воду у 2014 році. Офіційно невідомо, кому належить судно, але кілька разів його помічали в Сочі в той момент, коли в місті перебував володимир путін.

Яхта "Грейсфул"

Обидві яхти, 82-метрова "Грейсфул" та 140-метрова "Шахерезада", потрапили під санкції ЄС. Остання була затримана в Італії у 2022 році, а ось "Грейсфул" вдалося вивести з верфі Blohm+Voss у Німеччині за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Співробітники корабельні розповіли, що яхта мала стояти на ремонті ще рік, але її екстрено забрали та перегнали спочатку в Калінінград, де змінили назву на "Косатка", а потім далі.

Яхта "Шахерезада"

На думку розслідувачів, таке рішення було ухвалено після того, як в Італії затримали "Шахерезаду". Тому в росії вирішили взяти стару яхту путіна і модернізувати її. Згідно з копіями рахунків, на нові каюти для "господаря" та "господарки" витратили не один мільйон рублів, а саме:

"дерев’яні вироби" — 240 млн рублів;

журнальний столик — 8 млн рублів;

матрац для спальні "господині" — 800 тисяч рублів;

килим площею понад 100 м. кв. для спальні "господаря" — 5 млн рублів;

гребінці — по 11 тисяч рублів кожен;

броньовані парасольки — по 1,2 млн рублів кожна.

На фото з каюти "господаря" видно телефон спеціального урядового зв’язку. Такий самий, як і в усіх кабінетах володимира путіна. Його використовують для роботи з секретною інформацією та простим людям придбати його неможливо. Крім цього, яхта оснащена вертолітним майданчиком та басейном, який перетворюється на танцпол. Ще один доказ того, що яхта "Грейсфул" належить путіну — це тренажери для спортзалу, такі ж, як раніше були закуплені для бронепоїзда російського президента. А також контрастні купелі — холодна та гаряча, які встановлені у кожному будинку путіна від палацу у Геленджику до резиденції у Ново-Огарьово.

Спальня "господаря"

Спальня "господині"

Обідня зона

Крім того, на полиці в каюті "господаря" видно макет яхти "Шахерезада" за 700 мільйонів доларів. Це звичайна практика, коли після побудови замовнику видають не тільки саму яхту, а й її макет, щоб поставив на полицю. Ще один доказ того, що обидві яхти пов’язані одним власником.

На додачу до цього для яхти замовили морський басейн — це спеціальна конструкція 85 метрів завдовжки й 25 завширшки з сіткою, яка стикується з судном. У технічній документації зазначено, що використовувати судно планують у Чорному та Азовському морях.

За 2022 рік на яхту "Грейсфул" витратили 32 млн доларів або 3 млрд рублів. Подібні рахунки, за словами журналістів, раніше зустрічалися лише під час розслідування будівництва "палацу путіна".

Дорогий ремонт яхти "Грейсфул" проводився всупереч санкціям. Для закупівлі обладнання та ремонту було залучено помічників у Європі, Туреччині та ОАЕ. Особливо активно росія співпрацювала з естонською компанією "Бріз Марін". Крім того, у закупівлі форми для екіпажу брали участь три країни: закуповували її в Італії, рахунки оплачувала компанія з Дубая, потім товар відправляли до Литви, а звідти до Калінінграда. До речі, екіпаж "Грейсфул" теж непростий — сформований зі співробітників ФСО, які раніше працювали на яхті "Шахерезада". Але, незважаючи на затримання цієї яхти в Італії, екіпаж продовжує отримувати зарплату, на яку за місяць виділяється 20 млн рублів.

Оновлену яхту "Грейсфул" у червні 2023 року бачили в Санкт-Петербурзі, звідки вона попрямувала до Сочі Північним морським шляхом в обхід всього континенту.

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