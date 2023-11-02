Журналисты узнали неожиданные детали об особняках медведчука в Украине (расследование)

Несмотря на санкции, им удается оплачивать услуги полиции охраны.

Бывший народный депутат и кум путина виктор медведчук, выданный россиянами в обмен на защитников Мариуполя, и его жена оксана Марченко до сих пор владеют имениями в Украине. Эти объекты даже охраняет полиция в интересах владельцев.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info. Журналисты отмечают, что имение марченко в Киеве, SPA-гостиница медведчука "Бескид" и его закарпатская дача "Медвежья дубрава" до сих пор не конфискованы.

В то же время отмечается, что столичное имение жены медведчука арестовано, но до сих пор принадлежит марченко и не передано в управление государству. Там до сих пор присутствует полиция охраны, которая предоставляет услуги безопасности на платной основе.

Как сообщили в Управлении полиции охраны по физической безопасности в г. Киеве, нанявло охрану в октябре 2022 года физическое лицо Сиропил А. Н. Журналисты обнаружили, что, скорее всего, речь идет об Александре Николаевиче Сирополе — завхозе медведчука из его личного поместья.

Имение марченко в Киеве

Кроме того, по данным расследователей, полиция охраны до сих пор предоставляет платные услуги в двух других объектах медведчука-марченко. SPA-отель "Бескид", расположенный в урочище Йозифсталь в Ивано-Франковской области, до сих пор принадлежит компании "Укркапитал". Исторически это фирма медведчука, но он переписал ее на марченко.

Отель находится под арестом и сейчас не работает. Он не конфискован, но передан во временное управление государственному агентству АРМА. А у местной полиции охраны также есть договор наблюдения за этим объектом — в гостинице "Бескид" оплачивается наблюдение за системами тревожной сигнализации. Полицию охраны в гостиницу наняла компания ООО "Файрикс Групп". Судя по ответу Управления полиции охраны в Ивано-Франковской области, договор по-прежнему действует.

Кроме того, дача медведчука "Медвежья дубрава" в селе Ждениево в Закарпатье все еще принадлежит фирме "Спорт-Тур" медведчука-марченко. Она арестована, передана в управление АРМА, но не конфискована, и временного управляющего для нее агентство еще не нашло.

Дача медведчука "Медвежья дубрава" на Закарпатье

Журналисты отмечают, что здесь также присутствует полиция охраны, нанятая в августе 2022 фирмой "Файрикс групп". Таким образом, с помощью этой фирмы и завхоза медведчуку и марченко удается финансировать услуги украинской полиции охраны даже в 2023 году.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что медведчук обзавелся новой яхтой. Цена судна составляет около 10 млн долларов.