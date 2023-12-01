Скандал із Порошенком: його не випустили через таємничий лист, кажуть у Раді

Відрядження Порошенка було скасовано

У Раді відреагували на скандал із відмовою у виїзді за кордон народному депутату Петру Порошенку. Там підтвердили, що скасували поїздку п’ятого президента "таємним листом".

Про це розповів перший віце-спікер Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону. За його словами, лист має гриф "Для службового користування", а його зміст він не може розголошувати.

"Він (Порошенко –ред.) вказував як основну підставу – участь у непарламентському заході, партійному форумі Міжнародного демократичного союзу, спільноти, в яку, напевно, входить "Європейська солідарність". Він писав, що паралельно з цим будуть якісь ще зустрічі високого рівня.

За нашими внутрішніми принципами участь у партійних заходах допускається, але коли надійшов лист ДСК, який я не можу коментувати, ми вимушені були скасувати це відрядження", — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, що 30 листопада Порошенка не випустили за кордон, незважаючи на підписане відрядження головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Сам нардеп заявив, що у нього заплановано десяток зустрічей у Польщі та США. З поляками він мав намір обговорювати зняття блокади перевізників на кордоні. З американцями — про забезпечення фінансування військової допомоги, яка цього року майже вичерпалася. Детальніше про ситуацію ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням у першому абзаці.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ГУР купив у експрезидента Петра Порошенка та його оточення авто на 30 мільйонів гривень.