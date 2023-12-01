Порошенка не випустили з країни: прикордонники назвали причину

Порошенко назвав ситуацію "антиукраїнською диверсією"

Прикордонники відмовили у виїзді п’ятому президентові України, народному депутату Петру Порошенку у четвер, 30 листопада. Політика не випустили за кордон, незважаючи на підписане відрядження головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Речник ДПСУ Андрій Демченко прокоментував інцидент. Подробиці він озвучив у коментарі "Українській правді".

"Прикордонники забезпечують оформлення та пропуск осіб через кордон виключно відповідно до законодавства, зокрема, та Правил перетину кордону громадянами України. Як відомо, на час дії військового стану народні депутати України мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження. "Відносно народного депутата, про якого ви цікавитеся, у прикордонників є підтвердження, що його відрядження за кордон скасовано. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України", — пояснив він.

Сам же Порошенко запевнив, що у нього заплановано десяток зустрічей у Польщі та США. З поляками він мав намір обговорювати зняття блокади перевізників на кордоні. З американцями — про забезпечення фінансування військової допомоги, яка цього року майже вичерпалася.

"Тому те, що сталося сьогодні (30 лютого — ред.,) на кордоні, — це не дрібне шкідництво. Це антиукраїнська диверсія. Це не просто перешкоджання дипломатичній роботі всієї моєї команди. А, на жаль, удар по обороноздатності України", — заявив Порошенко.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ГУР купив у екс-президента Петра Порошенка та його оточення авто на 30 мільйонів гривень.