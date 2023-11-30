Борт с лавровым не пустили в Болгарию: пропагандисты насмешили причиной

Протяженность маршрута составила порядка 4 тысяч км

Болгария не пропустила борт с министром иностранных дел рф сергеем лавровым, который летел на встречу ОБСЕ. Из-за этого маршрут министерского борта стал дольше на целых пять часов.

Причиной запрета стало присутствие на борту спикера российского дипломатического ведомства марии захаровой. Об этом в четверг, 30 ноября, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

Так, протяженность маршрута составила порядка 4 тысяч км. По пути в Северную Македонию министерский борт пролетел над Турцией, а также Грецией. До этого ожидался маршрут через Болгарию.

"Как стало известно нашему агентству, болгарская сторона отказала в пролете самолету главы МИД РФ, если на борту будет официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова", — говорится в сообщении.

При этом пропагандисты отмечают, что в ноте МИД Болгарии, которой якобы располагает агентство, говорится следующее:

"Разрешение предоставляется для участия в вышеупомянутом заседании в Скопье министра иностранных делроссийской федерации сергея лаврова и сопровождающей его делегации в соответствии с нотой <…>. Разрешение не относится к директору департамента информации и печати МИД россии марии захаровой, фигурирующей в санкционном списке, согласно действующему праву ЕС".

При этом, ссылаясь на мнение "экспертов", агентство пишет, что это никак не связано с санкциями, поскольку сам лавров входит в санкционный список ЕС.

"Возможно, официальная София боится захарову, даже летящую в самолете", — заявил собеседник пропагандистов в дипломатических кругах.

Напомним, что ранее Болгария открыла воздушное пространство для самолета с лавровым. Глава МИД Болгарии Мария Габриел сказала "Телеграфу", что встреча в Скопье важна и страна получила запрос от Северной Македонии, председательствующей в ОБСЕ. Это разрешение временное и не означает снятия санкций с лаврова.

Стоит добавить, что ряд стран, включая Украину, бойкотируют саммит ОБСЕ из-за участия в нем сергея лаврова. В то же время глава МИД Северной Македонии объяснил в комментарии "Телеграфу", что приглашение лаврова на встречу было вызвано необходимостью обеспечения деятельности ОБСЕ.