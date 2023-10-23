Путинским разведчикам не рады: россию выгнали из еще одной международной организации

Организация говорит, что доверие к Росфинмониторингу подорвано

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, москва была исключена из числа многих международных организаций, а теперь потеряет место в еще одной.

Как информирует Bloomberg, речь идет об Эгмонтской группе, которая объединяет финансовые разведки около 160 стран мира, включая и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США. Позже информация была подтверждена заявлением группы.

Организация занимается сотрудничество и обменом информацией в области отмывания денег, финансированием терроризма и другими связанными с финансовыми преступлениями делами. Теперь же россия будет ограничена в доступе к информации мировых финразведок.

Эгмонтская группа также связана с Целевой группой по финансовым действиям (FATF), которая устанавливает глобальные стандарты по борьбе с "грязными деньгами" и их отмыванием. Россия потеряла членство в FATF в феврале 2022 года.

Издание отмечает, что кремль активно продвигал сохранение своего членства в Эгмонтской группе и через нее пытался блокировать введение дальнейших ограничений через FATF. Через эту организацию россия пыталась заручиться помощью Китая и предупреждала Индию о последствиях финансовой изоляции для двусторонних отношений. Кроме того, она пыталась присоединиться к региональной организации по борьбе с отмыванием денег в Африке.

В заявлении группы сообщается, что членство Росфинмониторинга будет приостановлено на неизвестный срок из-за действий россии в Украине и из-за подорванного доверия к методам работы российской мониторингового органа.

Тем временем на новость отреагировали в Украине. Так глава Офиса президента Андрей Ермак, что россия тем самым потеряла важный канал коммуникации.

"россияне все больше оказываются на уровне ХАМАС. Террористы одинаковы повсюду", — написал он.

Как сообщалось ранее, попытка россии вернуться в Совет ООН по правам человека потерпела крах, так как ей не удалось набрать необходимого числа голосов.