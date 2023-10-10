россия потерпела очередное крупное поражение в ООН: подробности

россия не попала в список 15 избранных членов Совета

Попытка россии вернуться в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека потерпела крах. рф не набрала необходимого числа голосов.

Как сообщает пресс-служба Совета, россии нет в списке среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы, избранных Генассамблеей.

Европу в Совете теперь будут представлять Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Именно на места Албании и Болгарии претендовала россия. Они были зпрезервированы для стран Центральной и Восточной Европы.

Следует отметить, что некоторые дипломаты отмечали, что у россии были шансы вернуться в состав Совета на фоне "усталости от войны в Украине".

В понедельник, 9 октября, на заседании Совета безопасности ООН представитель специальных политических дел Постоянного представительства США при ООН Роберт Вуд заявил, что поведение россии делает ее непригодной к членству в Совете по правам человека. По его словам, избрание россии в Совет по правам человека подорвало бы доверие к Совету и ООН, потому что россия нескрываемо продолжает совершать массовые военные преступления.

Совет по правам человека состоит из 47 государств-членов, распределенных по географическим регионам и избранных другими государствами. Теоретически при голосовании учитываются соблюдение прав человека и обязательства кандидата. Но голосование является тайным, что позволяет нациям легко отправлять свои сообщения.

россия присоединилась к Совету по правам человека в январе 2021 года. Но в апреле 2022 она стала первой страной, исключенной из Совета после Ливии в 2011 году. Девяносто три страны поддержали шаг по исключению москвы, тогда как 24 проголосовали против, а 58 воздержались.

7 апреля 2022 года Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства рф в Совете ООН по правам человека. После этого решение рф заявила о своем "добровольном выходе" из состава Совета.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости лишить россию права вето в Совбезе ООН. Его призыв поддержал Австралия.