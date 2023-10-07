россия планирует вернуться в Совет ООН по правам человека: почему у нее может получиться

Страна-агрессор манипулирует антизападной риторикой

Россия на следующей неделе сделает попытку вернуться в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека путем тайного голосования. Ее исключили оттуда в прошлом году после начала войны против Украины.

Об этом сообщает Reuters. Как отметили некоторые дипломаты в комментарии изданию, у рф есть шансы вернуться в состав Совета на фоне "усталости от войны в Украине".

"Думаю, что есть усталость от Украины. Кроме того, многие не хотят, чтобы в органах ООН доминировали голоса Запада, не говоря уже о властном отношении", — отметил один из высокопоставленных азиатских дипломатов.

россия активно привлекает голоса африканских, азиатских и других не западных стран в Генассамблее ООН, состоящей из 193 членов. При этом страна-агрессор называет позицию США и их союзников "предвзятостью" и "лицемерием".

Вместе с тем критики рф убеждены, что ее возвращение подорвет доверие к Совету по правам человека. Он является одним из наиболее эффективных органов ООН.

В распоряжении издания есть копия документа с изложением позиции, которую россия распространяет среди членов ООН с просьбой о поддержке. В нем рф обещает найти "адекватные решения вопросов прав человека" и стремится не допустить превращения Совета в "инструмент, служащий политической воле одной группы стран".

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости лишить россию права вето в Совбезе ООН. Его призыв поддержала Австралия.