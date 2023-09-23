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Лишение россии права вето в ООН: первая страна публично поддержала инициативу Украины

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Совбез ООН
Совбез ООН

Первая страна публично поддержала инициативу президента Украины

Австралия поддерживает призыв президента Украины Владимира Зеленского о необходимости лишить россию права вето в Совбезе ООН.

Как передает Bloomberg, об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, в Совбез необходимо включить больше постоянных членов и ограничить использование вето.

"россия издевается над ООН каждый день, продолжая незаконное и аморальное вторжение в Украину", — отметила она.

При этом она добавила, что Япония и Индия должны получить кресла постоянных членов СБ, а в сам орган войти дополнительные члены от Африки, Азии и Южной Америки.

Вонг обратила внимание не только на Украину, но и на увеличение напряжения в Восточной Азии, где КНДР увеличивает темпы разработки ядерного оружия.

"Военная мощь увеличивается, а меры по сдерживанию военного конфликта — нет, и существует мало конкретных механизмов для его предотвращения", — подчеркнула глава МИД Австралии.

Напомним, что 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что организация не может защитить суверенные границы наций из-за права вето постоянных членов Совбеза. Тем самым он предложил исключить рф из числа постоянных членов СБ и лишить ее права вето.

Стоит отметить, что накануне в Германии сообщили, что не поддержат предложение Зеленского.

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#Украина #Россия #Австралия #Совбез ООН