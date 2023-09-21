"Мы это не поддерживаем": Германия сделала неожиданное заявление о россии

Бербок выступила в защиту Устава ООН

Германия не поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского о лишении россии права вето в Совете Безопасности ООН.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Такую позицию Берлина она озвучила в интервью телеканалу ARD.

"Нет, мы это не поддерживаем, и я об этом неоднократно говорила своим украинским партнерам по переговорам. Я думаю, что это важно для дискуссии в Германии: не все, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами", — сказала Бербок.

Напомним, что 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что организация не может защитить суверенные границы наций из-за права вето постоянных членов Совбеза. Президент Украины призвал исключить россию из Совбеза. Он также призвал к реформе ООН, чтобы она стала более представительной и подотчетной.

Ранее "Телеграф" сообщил, что президент Украины в США на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел ряд важнейших встреч для будущего страны. В результате Украина с Румынией договорились о разработке плана контроля над экспортом зерна, который поможет защитить румынских фермеров.