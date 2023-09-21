"Ми це не підтримуємо": Німеччина зробила несподівану заяву щодо росії

Бербок виступила на захист Статуту ООН

Німеччина не підтримує ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення росії права вето в Раді Безпеки ООН.

Про це заявила глава Міністерства закордонних справ ФРН Анналена Бербок. Таку позицію вона озвучила в інтерв’ю телеканалу ARD.

"Ні, ми це не підтримуємо, і я про це неодноразово говорила своїм українським партнерам із переговорів. Я думаю, що це важливо для дискусії в Німеччині: не все, що Україна пропонує нашому уряду, підтримується нами", — сказала Бербок.

Нагадаємо, що 19 вересня президент України Володимир Зеленський у своїй промові на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що організація не може захистити суверенні кордони націй через право вето постійних членів Ради безпеки. Президент України закликав виключити росію із Ради безпеки. Він також закликав до реформи ООН, щоб вона стала більш представницькою та підзвітною.

Раніше "Телеграф" повідомив, що президент України у США на полях 78-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку провів низку найважливіших зустрічей для майбутнього країни. В результаті Україна з Румунією домовилися про розробку плану контролю над експортом зерна, який допоможе захистити румунських фермерів.