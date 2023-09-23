Позбавлення росії права вето в ООН: перша країна публічно підтримала ініціативу України

Перша країна публічно підтримала ініціативу президента України

Австралія підтримує заклик президента України Володимира Зеленського про необхідність позбавити росію права вето в Раді безпеки ООН.

Як передає Bloomberg, про це повідомила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, до Ради безпеки необхідно включити більше постійних членів та обмежити використання вето.

"росія знущається з ООН щодня, продовжуючи незаконне та аморальне вторгнення в Україну", — зазначила вона.

При цьому вона додала, що Японія та Індія мають отримати крісла постійних членів СБ, а до самого органу увійти додаткові члени від Африки, Азії та Південної Америки.

Вонг звернула увагу не лише на Україну, а й на збільшення напруги у Східній Азії, де КНДР підвищує темпи розробки ядерної зброї.

"Військова міць збільшується, а заходи щодо стримування військового конфлікту — ні, і існує мало конкретних механізмів для його запобігання", — наголосила глава МЗС Австралії.

Нагадаємо, що 19 вересня президент України Володимир Зеленський у своїй промові на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що організація не може захистити суверенні кордони націй через право вето постійних членів Ради безпеки. Тим самим він запропонував виключити рф з постійних членів СБ і позбавити її права вето.

Варто зазначити, що напередодні у Німеччині повідомили, що не підтримають пропозицію Зеленського.