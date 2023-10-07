росія планує повернутися до Ради ООН з прав людини: чому в неї може вийти

Країна-агресор маніпулює антизахідною риторикою

росія наступного тижня спробує повернутися до Ради Організації Об’єднаних Націй з прав людини шляхом таємного голосування. Її виключили звідти минулого року після початку війни проти України.

Про це повідомляє Reuters. Як зазначили деякі дипломати в коментарі виданню, росія має шанси повернутися до складу Ради на тлі "втоми від війни в Україні".

"Думаю, що є втома від України. Крім того, багато хто не хоче, щоб в органах ООН домінували голоси Заходу, не кажучи вже про владне ставлення", — зазначив один із високопоставлених азійських дипломатів.

Росія активно залучає голоси африканських, азійських та інших не західних країн у Генасамблеї ООН, що складається з 193 членів. При цьому країна-агресор називає позицію США та їх союзників "упередженістю" та "лицемірством".

Водночас критики росії переконані, що її повернення підірве довіру до Ради з прав людини. Він є одним із найефективніших органів ООН.

У розпорядженні видання є копія документа з викладом позиції, яку росія поширює серед членів ООН із проханням про підтримку. У ньому рф обіцяє визначити "адекватні вирішення питань прав людини" і прагне не допустити перетворення Ради на "інструмент, що служить політичній волі однієї групи країн".

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність позбавити росію права вето в Раді безпеки ООН. Його заклик підтримала Австралія.