В ООН визнали справжність резонансних відео з стратами українських військових і не тільки

Також у доповіді наголошується і жорстоке поводження з українськими військовополоненими

В ООН визнали справжність відео, на якому російські окупанти вбили українського солдата за слова "Слава Україні". Також там визнали й інші кричущі факти злочинів росії.

Про це повідомляє видання NEXTA з посиланням на доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Крім вищезгаданого випадку, там також вважають справжнім відео, де російські окупанти відрізали ножем голову українському військовому. Загалом в організації повідомили ще про 6 позасудових страт стосовно представників Сил оборони України.

Також у доповіді наголошується і на жорстокому поводженні з українськими військовополоненими. Зокрема, їх змушували доставляти на позиції загарбників боєприпаси та інші речі — мінними полями та під обстрілами. Також відомі факти, коли їх примушували забирати з поля бою поранених росіян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські спецслужби вже дізналися про ім’я розстріляного українця, а правозахисники впізнали вбивць, які відрізали голову іншому нашому солдатові.

Також ми повідомляли про те, що в ООН довели, що росіяни катують українців до смерті.