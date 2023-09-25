росіяни катують українців до смерті: в ООН довели і визнали це

Катування — це систематична практика у рф

В ООН визнали факти смертельних тортур українців, які здійснювалися росіянами. Організація має докази. В організації є докази того, що росія це робить.

Про це пише Reuters, посилаючись на заяву голови Комісії щодо розслідування ситуації в Україні Еріка Мессе. Він, виступаючи з доповіддю у Раді ООН з прав людини, розповів, що "У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що це призводило до смерті жертви".

Він стверджує, що його команді вдалося зібрати "додаткові докази" того, що тортури російськими збройними силами на підконтрольних їм територіях є "широко поширеним і систематичним явищем".

Комісією під час візиту на деокуповані частини Запорізької та Херсонської областей було встановлено, що тортури застосовувалися переважно у місцях позбавлення волі, які перебували під контролем російської влади. На цих територіях також відомі факти сексуального насильства щодо жінок віком від 19 до 83 років.

"Раніше комісія заявляла, що порушення, вчинені російськими силами в Україні, в тому числі застосування тортур, можуть бути злочинами проти людяності", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, як українських героїв катували в Оленівці.