Стало відомо, як українських героїв катували в Оленівці: керував усім зрадник із Горлівки

У знущаннях з полонених фігурант брав участь разом зі своїм підлеглим — "молодшим інспектором відділу нагляду"

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому голові Оленівської колонії під Донецьком, який причетний до тортур більш як над сотнею воїнів ЗСУ. Правоохоронці з’ясували страшні подробиці того, як у катівнях в’язниці катували українських захисників.

Про це у п’ятницю, 28 липня, повідомляє пресслужба СБУ.

Було встановлено, що з початку повномасштабного російського вторгнення і до кінця липня 2022 року ексглава колонії організовував тортури над воїнами ЗСУ.

"Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії "дисциплінарного ізолятора". У його катівнях до людей застосовували різні види фізичного насильства і чинили психологічний тиск, що супроводжувався постійними погрозами "повільного" вбивства", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фігурант також залучав свого підлеглого — "молодшого інспектора відділу нагляду" окупаційної в’язниці для "конвоювання" полонених у катівні. Він також брав участь у тортурах над військовими.

Як з’ясувалося, колишнім керівником колонії виявився місцевий мешканець. До 2014 року він працював на посаді начальника сектору розшуку у Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області.

"Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста і згодом вирушив на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією рф. На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії та пробув на цій посаді до кінця липня", — пояснили в СБУ.

Також було встановлено, що підлеглий фігуранта до "призначення" був у складі "служби виконання покарань" терористичної організації "ДНР" у тимчасово окупованій Горлівці.

У пресслужбі додали, що на підставі низки доказів обом фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

На цей час ексглава колонії та його підлеглий ховаються від правосуддя на території, яка тимчасово окупована загарбниками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в липні цього року обмудсмен Дмитро Лубинець повідомив про повернення тіл українських воїнів, які загинули в Оленівській колонії під час теракту 29 липня 2022 року.