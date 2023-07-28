Стало известно, как украинских героев пытали в Еленовке: руководил всем предатель из Горловки

В издевательствах над пленными фигурант принимал участие вместе со своим подчиненным — "младшим инспектором отдела надзора"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему главе Еленовской колонии под Донецком, который причастен к пыткам более сотни воинов ВСУ. Правоохранители выяснили страшные подробности того, как в застенках тюрьмы пытали украинских защитников.

Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

Было установлено, что с начала полномасштабного российского вторжения и до конца июля 2022 года экс-глава колонии организовывал пытки над воинами ВСУ.

"Для пыток над потерпевшими их отводили в специально созданный на территории колонии "дисциплинарный изолятор". В его застенках к людям применяли различные виды физического насилия и оказывали психологическое давление, сопровождавшееся постоянными угрозами "медленного" убийства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант также привлекал своего подчиненного — "младшего инспектора отдела надзора" оккупационной тюрьмы для "конвоирования" пленных в застенки. Он также принимал участие в пытках над военными.

Как выяснилось, бывшим руководителем колонии оказался местный житель. До 2014 года он работал на должности начальника сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области.

"Во время захвата части региона он остался на территории города и впоследствии отправился на сотрудничество с местной оккупационной администрацией рф. В начале 2022 года злоумышленник стал руководителем созданной агрессором Еленовской колонии и пробыл на этой должности до конца июля", — объяснили в СБУ.

Также было установлено, что подчиненный фигуранта до "назначения" был в составе называемой "службы исполнения наказаний" террористической организации "ДНР" во временно оккупированной Горловке.

В пресс-службе добавили, что на основании ряда доказательств обоим фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (жестокое обращение с военнопленными, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

На данный момент экс-глава колонии и его подчиненный скрываются от правосудия на территории, которая временно оккупирована захватчиками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле ткущего года обмудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении тел украинских воинов, которые погибли в Еленовской колонии во время теракта 29 июля 2022 года.