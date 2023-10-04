В ООН признали подлинность резонансных видео с казнями украинских военных и не только

Также в докладе отмечается и жестокое обращение с украинскими военнопленными

В ООН признали подлинность видео, на котором российские оккупанты убили украинского солдата за слова "Слава Украине". Также там признали и другие вопиющие факты преступлений рф.

Об этом сообщает издание NEXTA, ссылаясь на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Помимо вышеуказанного случая там также считают подлинным видео, где российские оккупанты отрезали ножом голову украинскому военному. Всего в организации сообщили ещё о 6 внесудебных казнях по отношению к представителям Сил обороны Украины.

Также в докладе отмечается и жестокое обращение с украинскими военнопленными. В частности, их принуждали доставлять на позиции захватчиков боеприпасы и другие вещи — по минным полям и под обстрелами. Также известны факты, когда их заставляли забирать с поля боя раненных россиян.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские спецслужбы уже узнали имя расстрелянного украинца, а правозащитники опознали убийц, которые отрезали голову другому нашему солдату.

Также мы сообщали о том, что в ООН доказали, что россияне пытают украинцев до смерти.