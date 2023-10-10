росія зазнала чергової великої поразки в ООН: подробиці

росія не потрапила до списку 15 обраних членів Ради

Спроба росії повернутися до Ради Організації Об’єднаних Націй з прав людини зазнала краху. рф не набрала необхідної кількості голосів.

Як повідомляє пресслужба Ради, росії немає у списку серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея.

Європу у Раді тепер будуть представляти Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди. Саме на місця Албанії та Болгарії претендувала рф. Вони були зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

Слід зазначити, що деякі дипломати зазначали, що росія мала шанси повернутися до складу Ради на тлі "втоми від війни в Україні".

У понеділок, 9 жовтня, на засіданні Ради безпеки ООН представник спеціальних політичних справ Постійного представництва США при ООН Роберт Вуд заявив, що поведінка росії робить її непридатною до членства в Раді з прав людини.

За його словами, обрання рф до Ради з прав людини підірвало б довіру до Ради та ООН, тому що росія неприховано продовжує чинити масові військові злочини.

Рада з прав людини складається з 47 держав-членів, розподілених за географічними регіонами та обраних іншими державами. Теоретично під час голосування враховуються дотримання прав людини та зобов’язання кандидата. Але голосування є таємним, що дозволяє націям легко надсилати власні повідомлення.

Росія приєдналася до Ради з прав людини в січні 2021 року. Але в квітні 2022 року вона стала першою країною, виключеною з Ради після Лівії в 2011 році. Дев’яносто три країни підтримали крок щодо виключення Москви, тоді як 24 проголосували проти, а 58 утрималися.

7 квітня 2022 року Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства РФ у Раді ООН з прав людини. Після цього рішення рф заявила про свій "добровільний вихід" зі складу Ради.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність позбавити росію права вето в Раді безпеки ООН. Його заклик підтримала Австралія.