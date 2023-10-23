Путінським розвідникам не раді: росію вигнали із ще однієї міжнародної організації

Організація каже, що довіра до Росфінмоніторингу підірвана

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну, москву було виключено з багатьох міжнародних організацій, а тепер вона втратить місце в ще одній.

Як інформує Bloomberg, йдеться про Егмонтську групу, яка об’єднує фінансові розвідки близько 160 країн світу, включаючи й Мережу боротьби з фінансовими злочинами США. Пізніше інформація була підтверджена заявою групи.

Організація займається співробітництвом та обміном інформацією в галузі відмивання грошей, фінансуванням тероризму та іншими пов’язаними з фінансовими злочинами справами. Тепер же росію буде обмежено у доступі до інформації світових фінрозвідок.

Егмонтська група також пов’язана з Цільовою групою з фінансових дій (FATF), яка встановлює глобальні стандарти боротьби з "брудними грошима" та їх відмиванням. Росія втратила членство у FATF у лютому 2022 року.

Видання зазначає, що кремль активно просував збереження свого членства в Егмонтській групі та через неї намагався блокувати запровадження подальших обмежень через FATF. Через цю організацію Росія намагалася заручитися допомогою Китаю і попереджала Індію про наслідки фінансової ізоляції для двосторонніх відносин. Крім того, вона намагалася приєднатися до регіональної організації боротьби з відмиванням грошей в Африці.

У заяві групи повідомляється, що членство Росфінмоніторингу буде призупинено на невідомий термін через дії росії в Україні та через підірвану довіру до методів роботи російського моніторингового органу.

Тим часом на новину відреагували в Україні. Так, голова Офісу президента Андрій Єрмак, що росія тим самим втратила важливий канал комунікації.

"росіяни все більше опиняються на рівні ХАМАС. Терористи однакові всюди", — написав він.

Як повідомлялося раніше, спроба росії повернутися до Ради ООН з прав людини зазнала краху, оскільки їй не вдалося набрати необхідної кількості голосів.