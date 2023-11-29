Новый удар в спину путина. россию не взяли в исполком мировой организации

В исполнительный Комитет организации вошли три новых страны

Комитет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не допустил россию к членству. Вместе с тем в группу добавили Украину и еще несколько стран.

Об этом сказано на странице организации в Twitter. С 27 ноября по 1 декабря в Гааге проходит 28-я Конференция стран-участниц ОЗХО.

"Решение принято. 21 страна-член ОЗХО избраны в исполнительный совет", — говорится в сообщении ОЗХО.

Отмечается, что раньше россия представляла в Организации Восточную Европу, но в этот раз ее нет в списках. Вместе с тем в 2023 году в группу добавили Украину, Литву и Польшу. Таким образом, в комитет Организации в 2024 году будут входить:

Африка : Алжир, Гана, Нигерия, Южная Африка.

: Алжир, Гана, Нигерия, Южная Африка. Азия : Бангладеш, Иран, Малайзия, Пакистан.

: Бангладеш, Иран, Малайзия, Пакистан. Восточная Европа : Литва, Польша, Украина.

: Литва, Польша, Украина. Группа Латинской Америки и Карибского бассейна : Чили, Эквадор, Сальвадор, Гватемала.

: Чили, Эквадор, Сальвадор, Гватемала. Западноевропейская и другие группы: Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия, Испания.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица поздравил новых членов комитета и заверил, что это не последнее поражение России на мировой арене.

"Недавно на выборах в Нью-Йорке москву впервые с 1946 года исключили из Международного суда ООН; затем в Париже была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО впервые с момента ее создания. Сегодня москва потерпела поражение на выборах в Исполнительный совет ОЗХВ, и с каким потрясающим! И да, не забывайте, как в октябре москва проиграла на выборах в Совет по правам человека Албании и Болгарии. Славный финал 2023 года для небензи и лаврова, в ООН и за ее пределами. Продолжение еще будет!", — написал он в своем Twitter.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) — это независимая международная организация, которая была создана 29 апреля 1997 года при поддержке ООН. За время своей работы ОЗХО зафиксировала уничтожение свыше 72 тысяч тонн химического оружия. В настоящее время в организацию входят 193 страны.

Стоит отметить, что это не единственная организация, которая больше не хочет видеть россию среди своих членов. Ранее стало известно, что россию исключили из международной организации Исполнительного совета Агентства ООН по вопросам образования. Это произошло впервые в истории.

Кроме того, у россии не получилось восстановить членство в Совете ООН по правам человека. Страна-агрессор не набрала необходимого количества голосов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, МОК отстранил Олимпийский комитет россии. Это было сделано после того, как россия захотела включить в свой состав олимпийские комитеты временно оккупированных территорий Украины.