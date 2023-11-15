"Эпоха российского влияния закончилась": ЮНЕСКО приняло историческое решение

Решение об исключении россии крайне важно для Украины

россию впервые в истории исключили из международной организации Исполнительного совета Агентства ООН по вопросам образования. Президент Украины отреагировал на это событие.

В своем Twitter глава государства отметил, что "эпоха российского влияния закончилась". Украина неоднократно обращалась с таким требованием в ЮНЕСКО.

"Русским террористам не место во главе значимых международных организаций. Международная роль россии будет только ослабевать", — отметил Зеленский.

Известно, что в мае 2022 года и 2023 года Верховная Рада Украины впервые попросила ЮНЕСКО об исключении россии. Парламентарии настаивали на том, что оккупанты разрушают объекты культурного наследия в Украине.

Глава ОП Андрей Ермак также прокомментировал решение ООН по вопросам образования, науки и культуры не избирать рф в Исполнительный совет. Он пояснил, почему это крайне важное решение для Украины и всего мира.

"Это очень важно. Россия неоднократно обстреливала украинские города, исторические здания, объекты из охранной зоны ЮНЕСКО. В цивилизованном мире нет места для террористов", — написал он в Telegram.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия потерпела поражение в ООН. Стране-агрессору не удалось вернуться в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека.

Также стало известно, что Междунадорный олимпийский комитет приостановил членство Олимпийского комитета россии (ОКР). А до этого стало известно, что Международная ассоциация бокса (IBA) россии не будет проводить олимпийский боксерский турнир на Играх-2024 в Париже. В рф заявили, что не согласны с решениями МОК и намерены обратиться в суд.