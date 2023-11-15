"Епоха російського впливу закінчилася": ЮНЕСКО ухвалило історичне рішення

Рішення про виключення росії вкрай важливе для України

росію вперше в історії виключили з міжнародної організації Виконавчої ради Агентства ООН з питань освіти. Президент України відреагував на цю подію.

У своєму Twitter глава держави зазначив, що "епоха російського впливу закінчилася". Україна неодноразово зверталася з такою вимогою до ЮНЕСКО.

"Російським терористам не місце на чолі значних міжнародних організацій. Міжнародна роль росії лише слабшатиме", — зазначив Зеленський.

Відомо, що у травні 2022 року та 2023 року Верховна Рада України вперше попросила ЮНЕСКО про виключення росії. Парламентарі наполягали на тому, що окупанти руйнують об’єкти культурної спадщини в Україні.

Глава ОП Андрій Єрмак також прокоментував рішення ООН з питань освіти, науки та культури не обирати рф у Виконавчу раду. Він пояснив, чому це вкрай важливе рішення для України та всього світу.

"Це дуже важливо. росія неодноразово обстрілювала українські міста, історичні будинки, об’єкти з охоронної зони ЮНЕСКО. У цивілізованому світі немає місця для терористів", — написав він у Telegram.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія зазнала поразки в ООН. Країні-агресорові не вдалося повернутися до Ради Організації Об’єднаних Націй з прав людини.

Також стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет призупинив членство Олімпійського комітету росії (ОКР). А до цього стало відомо, що Міжнародна асоціація боксу (IBA) росії не проводитиме олімпійський боксерський турнір на Іграх-2024 у Парижі. Уросії заявили, що не згодні з рішеннями МОК і мають намір звернутися до суду.