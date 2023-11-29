Новий удар у спину путіна. росію не взяли до виконкому світової організації

До виконавчого Комітету організації увійшли три нові країни

Комітет Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХВ) не допустив росію до членства. Водночас у групу додали Україну та ще кілька країн.

Про це сказано на сторінці організації у Twitter. З 27 листопада по 1 грудня в Гаазі триває 28 Конференція країн-учасниць ОЗХО.

"Рішення прийнято. 21 країну-члена ОЗХО обрано до виконавчої ради", — йдеться в повідомленні ОЗХО.

Зазначається, що раніше росія представляла в Організації Східну Європу, але цього разу її немає в списках. Водночас у 2023 році до групи додали Україну, Литву та Польщу. Таким чином до комітету Організації у 2024 році будуть входити:

Африка : Алжир, Гана, Нігерія, Південна Африка.

: Алжир, Гана, Нігерія, Південна Африка. Азія : Бангладеш, Іран, Малайзія, Пакистан.

: Бангладеш, Іран, Малайзія, Пакистан. Східна Європа : Литва, Польща, Україна.

: Литва, Польща, Україна. Група Латинської Америки та Карибського басейну : Чилі, Еквадор, Сальвадор, Гватемала.

: Чилі, Еквадор, Сальвадор, Гватемала. Західноєвропейська та інші групи: Бельгія, Данія, Греція, Нова Зеландія, Іспанія.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця привітав нових членів комітету та запевнив, що це не остання поразка росії на світовій арені.

"Нещодавно на виборах у Нью-Йорку москву вперше з 1946 року виключили з Міжнародного суду ООН; потім у Парижі було виключено з Виконавчої ради ЮНЕСКО вперше з моменту її створення; Сьогодні москва зазнала поразки на виборах до Виконавчої ради ОЗХВ, і з яким приголомшливим результатом! І так, не забувайте, як у жовтні москва програла на виборах до Ради з прав людини Албанії і Болгарії. Славетний фінал 2023 року для небензі і лаврова, в ООН і за її межами. Продовження ще буде!", — написав він у своєму Twitter.

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХВ) — це незалежна міжнародна організація, яка була створена 29 квітня 1997 року за підтримки ООН. За час своєї роботи ОЗХО зафіксувала знищення понад 72 тисячі тонн хімічної зброї. Нині до організації входять 193 країни.

Це не єдина організація, яка більше не хоче бачити росію серед своїх членів. Раніше стало відомо, що росію виключили із міжнародної організації Виконавчої ради Агентства ООН з питань освіти. Це сталося вперше в історії.

Крім того, росія не змогла відновити членство в Раді ООН з прав людини. Країна-агресор не набрала необхідної кількості голосів.

Також "Телеграф" розповідав про те, МОК усунув Олімпійський комітет Росії. Це було зроблено після того, як росія захотіла включити до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України.