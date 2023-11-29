"Сам винен": у рф звільнили тренера, який заявив про розвал російської армії

Фахівець назвав армію росії "розваленою"

Колишній захисник казанського "Рубіна" Олексій Попов прокоментував відставку Євгена Калешина з посади головного тренера тольяттінського "Акрона" після скандальної пресконференції фахівця.

Відповідну заяву Попова наводить Legalbet. За його словами, причиною відставки фахівця є коментар тренера. Олексій вважає, що "система" з’їла Євгенія.

"Я не здивований відставці Калешина. Ти не можеш йти проти системи, вона тебе з’їсть, що й сталося.

Думаю, що це указ зверху. Не знаю, чи від міністра спорту, чи звідки, чи через РФС. Можливо, сказали, чи ви його прибираєте, чи ваш бізнес постраждає. Інших причин не бачу.

Калешин сам винен, не треба було в це втручатися, займайся футболом, а не лізь. У тебе є президент клубу Морозов, який нехай розбирається, але не ти", — заявив Попов.

Нагадаємо, 18 листопада Калешин розкритикував російський футбол, заявивши також і про розвалену армію росії. "Акрон" посідає 3-е місце у турнірній таблиці ФНЛ (другий за силою футбольний дивізіон у країні, — Ред.), на 2 очки відстаючи від "Динамо" Махачкала, що лідирує. До речі, клуб із Тольятті звільнив Калешина нібито "через розбіжності у шляху розвитку".

Раніше повідомлялося, що Занзібар, який не входить до ФІФА, погодився зіграти з рф у 2024 році. Напередодні росіяни безглуздо зустріли збірну Куби.