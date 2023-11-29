"Сам виноват": в рф уволили тренера, заявившего о развале российской армии

Специалист назвал армию рф "разваленной"

Бывший защитник казанского "Рубина" Алексей Попов прокомментировал отставку Евгения Калешина с поста главного тренера тольяттинского "Акрона" после скандальной пресс-конференции специалиста.

Соответствующее заявление Попова приводит Legalbet. По его словам, причиной отставки специалиста является комментарий тренера. Алексей считает, что "система" съела Евгения.

"Я не удивлен отставке Калешина. Ты не можешь идти против системы, она тебя съест, что и произошло.

Думаю, это указ сверху. Не знаю, от министра спорта или откуда, или через РФС. Может быть, сказали, либо вы его убираете, либо ваш бизнес пострадает. Других причин я не вижу.

Калешин сам виноват, не надо было в это вмешиваться, занимайся футболом, а не лезь. У тебя есть президент клуба Морозов, который пусть разбирается, но не ты", — заявил Попов.

Напомним, 18 ноября Калешин раскритиковал российский футбол, заявив также и о разваленной армии рф. "Акрон" занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ (второй по силе футбольный дивизион в стране, — Ред.), на 2 очка отставая от лидирующего "Динамо" Махачкала. К слову, клуб из Тольятти уволил Калешина якобы "из-за разногласий в пути развития".

Ранее сообщалось, что Занзибар, который не входит в ФИФА, согласился сыграть с рф в 2024 году. Накануне россияне нелепо встретили сборную Кубы.