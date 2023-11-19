"Российскую армию разваливают": в рф тренер на эмоциях выдал базу (видео)

В сети боятся, что на тренера напишут донос

Главный тренер "Акрона" (Тольятти) Евгений Калешин после поражения от "Волгаря" (0:1) раскритиковал гнилую систему в российском футболе, армии и образовании. Накануне в россии нелепо встретили сборную Кубы.

Соответствующее заявление Калешина доступно на YouTube-канале "Акрона". Наставник отметил, что честным людям в российском футболе делать нечего.

"К сожалению, если ты в россии просто хорошо играешь, пытаешься что-то сделать по-человечески и честно, это никому не нужно. Есть силы, которые управляют футболом, ничего не признают.

Футбол деградирует. Его как будто специально разваливают. Как в россии и образование, и армию разваливают, точно так же идет развал и спорта.

Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно все накипает и тихонько, спокойно изнутри подтачивает. И рано или поздно… Рухнули же те, кто продавал и сдавал все, да? Этих людей уже практически нет в футболе. Рухнет и вот эта вся шантрапа, которая думает, что она умнее всех", — заявил футбольный специалист.

В сети поддержали тренера, однако теперь пользователи считают, что на него могут донести за дискредитацию российской армии.

Ранее известный российский футболист и тренер Василий Березуцкий сбежал из рф в Марбелью. После этого футболиста в рф назвали козлом.