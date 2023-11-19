"Російську армію розвалюють": у рф тренер на емоціях видав базу (відео)

У мережі бояться, що на тренера напишуть донос

Головний тренер "Акрона" (Тольятті) Євген Калешин після поразки від "Волгаря" (0:1) розкритикував гнилу систему у російському футболі, армії та освіті. Напередодні в рф безглуздо зустріли збірну Куби.

Відповідна заява Калешина доступна на YouTube-каналі "Акрона". Наставник зазначив, що чесним людям у російському футболі робити нічого.

"На жаль, якщо ти в росії просто добре граєш, намагаєшся щось зробити по-людськи й чесно, це нікому не потрібно. Є сили, які керують футболом, нічого не визнають.

Футбол деградує. Його начебто спеціально розвалюють. Як у рф і освіту, і армію розвалюють, так само йде розвал і спорту.

Ліміти приймаються божевільні, вся ця клоунада. Воно все накипає та тихенько, спокійно зсередини підточує. І рано чи пізно… Впали ж ті, хто продавав і здавав усе, так? Цих людей вже практично немає у футболі. Рухне й ось ця вся шантрапа, яка думає, що вона розумніша за всіх", — заявив футбольний фахівець.

У мережі підтримали тренера, проте тепер користувачі вважають, що на нього можуть донести за дискредитацію російської армії.

Раніше відомий російський футболіст і тренер Василь Березуцький втік із росії до Марбельї. Після цього футболіста у рф назвали козлом.