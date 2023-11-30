Борт із лавровим не пустили до Болгарії: пропагандисти насмішили причиною

Протяжність маршруту склала близько 4 тисяч км

Болгарія не пропустила борт з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, який летів на зустріч ОБСЄ. Через це маршрут міністерського борту став довше на п’ять годин.

Причиною заборони стала присутність на борту речника російського дипломатичного відомства марії захарової. Про це у четвер, 30 листопада, пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

Так, довжина маршруту становила близько 4 тисяч кілометрів. Дорогою до Північної Македонії міністерський борт пролетів над Туреччиною, а також Грецією. До цього очікували маршрут через Болгарію.

"Як стало відомо нашому агентству, болгарська сторона відмовила у прольоті літаку глави МЗС рф, якщо на борту буде офіційний представник російського дипвідомства марія захарова", — йдеться у повідомленні.

При цьому пропагандисти зазначають, що в ноті МЗС Болгарії, яку нібито має агентство, йдеться таке:

""Дозвіл надається для участі у вищезгаданому засіданні в Скоп'є міністра закордонних справ російської федерації сергія лврова та делегації, що його супроводжує, відповідно до ноти <…>. Дозвіл не відноситься до директора департаменту інформації та друку МЗС росії марії захарової, яка фігурує в списку санкцій, згідно з чинним праву ЄС".

При цьому, посилаючись на думку "експертів", агентство пише, що це ніяк не пов’язано із санкціями, оскільки сам лавров входить до списку санкцій ЄС.

"Можливо, офіційна Софія боїться захарову, що навіть летить у літаку ", — заявив співрозмовник пропагандистів у дипломатичних колах.

Нагадаємо, що раніше Болгарія відкрила повітряний простір для літака із лавровим. Глава МЗС Болгарії Марія Габрієл сказала "Телеграфу", що зустріч у Скоп’є важлива і країна отримала запит від Північної Македонії, яка головує в ОБСЄ. Цей дозвіл є тимчасовим і не означає зняття санкцій з лаврова.

Варто додати, що низка країн, включаючи Україну, бойкотують саміт ОБСЄ через участь у ньому сергія лаврова. Водночас глава МЗС Північної Македонії пояснив у коментарі "Телеграфу", що запрошення лаврова на зустріч було викликане необхідністю забезпечення діяльності ОБСЄ.