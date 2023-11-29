Не тільки Україна та країни Балтії: засідання ОБСЄ проігнорують ще ряд країн

Таких країн буде більше, ніж чотири

До оголошеного Україною бойкоту засідання Ради міністрів ОБСЄ у Скоп’є (Північна Македонія), на яке запросили главу МЗС росії сергія лаврова, приєднаються ще декілька країн. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба отримав відповідні підтвердження вже від кількох колег.

Про це він заявив на зустрічі з українськими журналістами в Брюсселі, передає кореспондент "Телеграфа". Він нагадав, що публічно про бойкот оголосили Україна, Литва, Латвія та Естонія. Проте, за його словами, це не повний список.

"Є чотири країни, які заявили, які не будуть на міністерському засіданні ОБСЄ. Але є також міністри, які підійшли до мене і сказали, що вони тут (на зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі. – Ред.) є, а там (у Скоп’є. – Ред.) їх не буде, але не хочуть це заявляти публічно. Є також ті міністри, хто буде у середу на вечері, де лаврова не буде, але не будуть на самому засіданні у четвер", – підкреслив Кулеба.

Водночас він заяви, що не хоче критикувати Північну Македонію за рішення запросити на зустріч лаврова і видати йому візу. "Я хочу стати на захист македонців, які весь рік підтримували Україну", – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що високі посади в ОБСЄ справді обіймають близькі до кремля особи.