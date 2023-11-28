У НАТО заявили, що мають зброю для прориву, про яку просив Залужний

Таке озброєння можуть надати Україні

У НАТО є озброєння, використання якого дозволить Україні досягти переваги у війні проти росії. Про його надання просив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час пресконференції з приводу зустрічі голів дипломатичних відомств країн НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Телеграфа". Дипломат підкреслив, що таке озброєння наразі не використовуються.

"Ми відправляємо його до третіх країн, ми продаємо його будь-куди, але не відправляємо до України. Ми можемо це зробити, і це могло б дати той технологічний прорив, про який просить генерал Залужний. Тоді він міг би адаптувати свою стратегію. Якщо ми відкриваємо свої поставки для нього, він може робити будь-що", – підкреслив Ландсбергіс.

Міністр зазначив, що росія розпочала війну не лише проти України. За його словами, рф почала конфлікт проти "всіх нас".

Крім того, дипломат назвав помилкою запрошення росії на саміт ОБСЄ. "Скільки разів ми маємо повторювати цю помилку? Один раз, два, три, чотири? Ми знову запрошуємо росію обговорювати те, що є безпосередньою загрозою не лише для наших інтересів, а й для самого нашого існування", – підкреслив Ландсбергіс.

Він нагадав, що Литва, Латвія та Естонія вирішили не брати участь у цьому саміті ОБСЄ. "Ми повернемося, коли росія стане іншою", – заявив дипломат.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники мають продовжувати підтримувати Україну у війні з росією. На його думку, чим сильніша Україна буде на полі бою, тим вагомішою буде її позиція за столом переговорів.