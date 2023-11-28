Зима в Україні: в НАТО зробили невтішний прогноз, але дали важливу обіцянку

НАТО бачить підтримку України дуже важливою

У НАТО віщують важку зиму для України через російські атаки. Там закликають бути готовими до цього, а членів альянсу продовжувати допомогу.

Таку заяву, зокрема, зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з приводу зустрічі глав дипломатичних відомств країн альянсу у Брюсселі. Передає кореспондент "Телеграфа".

"Ми звичайно розглянемо ситуацію в Україні. Ми бачимо інтенсивні бойові дії вздовж лінії фронту. І ми бачимо хвилі ударів безпілотників по українських містах, об'єктах інфраструктури. І треба готуватися до більшої кількості нападів проти українських міст. Тому дуже важливо, щоб країни-члени НАТО і надалі підтримували Україну", — сказав Столтенберг і додав, що зараз питання України пріоритет номер один для НАТО, і він очікує на те, що країни альянсу підтвердять непохитну підтримку нашої держави на зустрічі Ради Україна-НАТО.

Також важку зиму пророкує Україні і голова МЗС Франції Катрін Колонна. Водночас, як передає кореспондент "Телеграфа", вона пообіцяла всебічну підтримку Україні – гуманітарну, військову та економічну. Крім того, міністр підкреслила, що країни НАТО планують збільшити виробництво боєприпасів для передачі нашій країні.

Нагадаємо, що "Телеграф" продовжує стежити за перебігом подій у Брюсселі, де зараз відбувається перша міністерська зустріч Ради Україна-НАТО у Брюсселі. Дізнатися, що Столтенберг відповів на запитання нашого кореспондента з приводу третьої світової, ви можете перейшовши за посиланням.