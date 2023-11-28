Зима в Украине: в НАТО сделали неутешительный прогноз, но дали важное обещание

НАТО видит поддержку Украины очень важной

В НАТО предвещают тяжелую зиму для Украины из-за российских атак. Там призывают быть готовым к этому, а членов альянса продолжать помощь.

Такое заявление, в частности, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по поводу встречи глав дипломатических ведомств стран альянса в Брюсселе. Передает корреспондент "Телеграфа".

"Мы конечно рассмотрим ситуацию в Украине. Мы видим интенсивные боевые действия вдоль линии фронта. И мы видим волны ударов беспилотников по украинским городам, объектам инфраструктуры. И нужно готовиться к большему количеству нападений против украинских городов. Поэтому очень важно, чтобы страны-члены НАТО и дальше поддерживали Украину", — сказал Столтенберг и добавил, что сейчас вопрос Украины приоритет номер один для НАТО, и он ожидает того, что страны альянса подтвердят непоколебимую поддержку нашего государства на встрече Совета Украина-НАТО.

Также тяжелую зиму пророчит Украине и глава МИД Франции Катрин Колонна. Вместе с этим, как передает корреспондент "Телеграфа", она пообещала всестороннюю поддержку Украине – гуманитарную, военную и экономическую. Кроме того министр подчеркнула, что страны НАТО планируют увеличить производство боеприпасов для передачи нашей стране.

Напомним, что "Телеграф" продолжает следить за ходом событий в Брюсселе, где сейчас проходит первая министерская встреча Совета Украина-НАТО в Брюсселе. Узнать, что ответил Столтенберг на вопрос нашего корреспондента по поводу третьей мировой, вы можете перейдя по ссылке.