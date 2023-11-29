ОБСЄ наскрізь просочена путіністами: нове розслідування вражає фактами

Високі посади в ОБСЄ заполонили путіністи

Україна оголосила бойкот засіданню Ради міністрів ОБСЄ, на який пропустили главу МЗС росії сергія лаврова. В українському дипвідомстві заявили, що росія "перетворила організацію на заручника своїх забаганок", а тим часом журналісти пильніше придивилися до організації, яка, за своїм задумом, має бути нейтральною, і виявили, що вона наскрізь просочена кремлівським "десантом".

Розслідування провело видання "Радіо Свобода". Його журналісти з’ясували, що високі посади в ОБСЄ справді обіймають близькі до Кремля особи. Детальніше про них:

Андрій Руденко

Заступник міністра закордонних справ рф.

Раніше був представником росії в ОБСЄ. Весь цей час чоловік Руденко працював у Генеральному секретаріаті ОБСЄ старшим політичним та адміністративним помічником, що давало їй право бути присутнім на засіданнях ОБСЄ високого рівня та мати доступ до різної інформації.

Дружину Руденка звуть Салтанат Сакембаєва.

"Її робота в ОБСЄ викликала низку питань у зв’язку з тим, що Кремль міг таким чином впливати на діяльність організації, яка відіграє ключову роль у спостереженні за російською агресією в Україні та намагається виступити посередником між москвою та Києвом", — йдеться у матеріалі.

На фото нижче, зробленому у червні 2022 року Салтанат Сакембаєва на урочистому вечорі у російському посольстві у Відні з нагоди Дня незалежності росії. Вона стоїть поруч із постійним представником рф в ОБСЄ Олександром Лукашевичем, раніше він як прес-секретар МЗС виправдовував російську агресію та звинувачував США та їхніх союзників у спробі "узурпувати" функції секретаріату ОБСЄ.

Сакембаєва на той момент пропрацювала у Генеральному секретаріаті ОБСЄ у Відні майже 15 років.

А ось ще фото з фейсбук-сторінки Сакембаєвої:

"Оскільки Салтанат була співробітницею ОБСЄ, є очевидний конфлікт інтересів. Вона мала доступ до ключових чиновників у секретаріаті, включаючи кількох генеральних секретарів та голів, а також керівництво Центру із запобігання конфліктам", — розповів дипломат, який працював в ОБСЄ.

Сакембаєва працювала у керівництві ОБСЄ до липня 2022 року. Як з’ясували розслідувачі, в цей час вона мала доступ до:

інформації про діяльність спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та тристоронньої контактної групи;

була присутня на засіданнях, присвячених іншим конфліктам за участю росії – у Молдові, Грузії та Закавказзі;

входила до офіційних делегацій, відвідувала засідання ради міністрів країн-членів ОБСЄ.

Антон Вушкарник

Колишній посол росії у Вашингтоні.

Наразі старший стратегічний радник секретаріату ОБСЄ.

По ньому, наприклад, "Радіо Свобода" має електронного листа, відправленого Вушкарником співробітнику Конгресу США з посиланням на YouTube-відео, в якому українські політики уподібнюються нацистам. Також йдеться про те, що Америці загрожує "гомосексуальний авторитаризм", при цьому використовується гомофобна лексика;

Крім того, згідно з спільним розслідуванням журналу "Шпігель", телеканалу ZDF та австрійської газети "Дер Штандарт", опублікованому у вересні, численні джерела серед дипломатів і співробітників спецслужб різних країн вважають, що Вушкарник (хоча у статті не названо його ім’я) працює на російську розвідку. Підкреслюється, що Радіо Свобода не має прямих доказів цього. "Однак наше джерело в урядових колах у Вашингтоні повідомило, що американська розвідка цікавилася Вушкарником не просто рядовим співробітником посольства";

у коридорах старовинної будівлі у центрі Відня, де розташований секретаріат, деякі колеги називають його "Полковником", натякаючи на його зв’язок із російськими спецслужбами;

Ще Вакушарник входив до групи експертів зі стратегічних питань (SPSU), у якій співпрацювали б експерти з росії, США, ЄС та Швейцарії;

Під час роботи в посольстві Вушкарник виправдовував продаж російської зброї сирійському президентові Башару Асаду на брифінгу на Капітолійському пагорбі;

У 2018 році Вушкарник обіймав посаду у відділі планування МЗС росії та проводив консультації у Мінську з представниками МЗС Білорусі. Через деякий час після цього він обійняв посаду в ОБСЄ;

Намагався брати участь у дискусіях щодо збройної російської агресії в Україні;

працював у посольстві рф у Таллінні у 2001-2005 роках, згідно з даними МЗС Естонії. Саме в цей період Естонія стала членом НАТО (2004). Росія виступала різко проти входження до НАТО колишніх республік СРСР та країн Варшавського договору. Штат посольства в Таллінні у період, коли там працював Вушкарник, був серйозно збільшений.

Дар'я Боярська

Виступала перекладачкою путіна на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом під час саміту "Групи двадцяти" у Японії.

Фіона Хілл, радниця Трампа з національної безпеки, потім публічно заявляла, що Кремль намагався відвернути увагу Трампа, і тому спеціально обрав Боярську, яка викладала свої гламурні фотографії у соціальних мережах;

Боярська за спиною у путіна

Через рік після зустрічі путіна і Трампа в Японії на сайті Парламентської асамблеї ОБСЄ з’явилося оголошення про вакансію "радника в бюро зв’язків", яке "насамперед допомагатиме" Генеральному секретареві Роберто Монтеллі та іншим старшим співробітникам. Від претендентів вимагали "вільне володіння російською мовою, багаторічний досвід перекладачем, досвід у двосторонній та багатосторонній дипломатичній роботі", а також досвід роботи з офіційними особами з країн-членів ОБСЄ з числа колишніх республік СРСР і не менше ніж п’ять років досвіду роботи в національному парламенті або уряд. Оголошення відповідало профілю Боярської, і згодом її взяли на роботу.

"Делегати Парламентської асамблеї ОБСЄ у бесідах із Радіо Свобода заявляли, що прийом на роботу і подальше просування по службі Боярської було непрозорим, а її послужний список скоріше викликає занепокоєння, з огляду на те, що вона була особистою перекладачкою Путіна. Після анексії Криму у 2014 році ПА ОБСЄ однозначно засудила російську агресію, і робота Боярської у МЗС рф розглядається багатьма парламентарями як фактор ризику.", — йдеться у матеріалі.

Боярська обійняла посаду в ОБСЄ у лютому 2021 року;

У вересні 2021 року Боярську призначили головою віденського бюро зв’язків ПА ОБСЄ. Вона також стала "заступницею спеціального представника";

В архіві вакансій міжнародного секретаріату ОБСЄ на сайті організації досі можна знайти оголошення про пошук радника, ким Боярську спочатку і взяли на роботу у 2020 році, проте там немає оголошення про вакансію керівника бюро зв’язків – посади, яку вона обійняла згодом.

Роботу Боярської як перекладачки також критикували. Вона відповідає за російську версію сайту міжнародного секретаріату, а також за переклади внутрішніх та зовнішніх матеріалів міжнародного секретаріату для забезпечення належної якості та змісту. Зокрема, вказувалося на невідповідність в англомовній та російськомовній версіях статті, опублікованій на сайті ОБСЄ у лютому. У російськомовному заголовку "У Відні парламентарі ОБСЄ обговорять війну росії проти України" слово "росії" спочатку було опущене. Після того, як австрійські журналісти звернули на це увагу Монтеллі, переклад був відредагований, проте критики бачать у початковій редакції назву поступки росії.

16 лютого Боярську було затримано на литовсько-російському кордоні під час спроби відвідати родичів у Калінінграді. У розпорядженні Радіо Свобода є документи, що показують, що німецькому адвокату та консультанту ПА ОБСЄ Андреасу Нотелле було доручено "від імені Монтелли" вимагати від Польщі зняти санкції з Боярської. У листі Нотелле до МЗС Литви міститься вимога пояснити причину затримання Боярської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в країні ЄС спіймано два шпигуни.