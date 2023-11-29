ОБСЕ насквозь пропитана путинистами: новое расследование поражает фактами

Высокие должности в ОБСЕ заполонили путинисты

Украина объявила бойкот заседанию Совета министров ОБСЕ, на который пропустили главу МИД рф сергея лаврова. В украинском дипведомстве заявили, что россия "превратила организацию в заложника своих прихотей", а тем временем журналисты пристальнее присмотрелись к организации, которая, по своему замыслу, должна быть нейтральной, и обнаружили, что она насквозь пропитана кремлевским "десантом".

Расследование провело издание "Радио Свобода". Его журналисты выяснили, что высокие должности в ОБСЕ на самом деле занимают близкие к Кремлю лица. Детальнее о них:

Андрей Руденко

Заместитель министра иностранных дел россии.

Ранее был представителем рф в ОБСЕ. Все это время супруга Руденко работала в Генеральном секретариате ОБСЕ старшим политическим и административным помощником, что давало ей право присутствовать на заседаниях ОБСЕ высокого уровня и иметь доступ к различной информации.

Жену Руденко зовут Салтанат Сакембаева.

"Ее работа в ОБСЕ вызвала ряд вопросов в связи с тем, что Кремль мог таким образом влиять на деятельность организации, которая играет ключевую роль в наблюдении за российской агрессией в Украине и пытается выступить посредником между Москвой и Киевом", — говорится в материале.

На фото ниже, сделанном в июне 2022 года Салтанат Сакембаева на торжественном вечере в российском посольстве в Вене по случаю Дня независимости россии. Она стоит рядом с постоянным представителем россии в ОБСЕ Александром Лукашевичем, ранее он как пресс-секретарь МИД оправдывал российскую агрессию и обвинял США и их союзников в попытке "узурпировать" функции секретариата ОБСЕ.

Сакембаева на тот момент проработала в Генеральном секретариате ОБСЕ в Вене почти 15 лет.

А вот еще фото с фейсбук-страницы Сакембаевой:

"Поскольку Салтанат была сотрудницей ОБСЕ, есть очевидный конфликт интересов. Она имела доступ к ключевым чиновникам в секретариате, включая нескольких генеральных секретарей и председателей, а также руководство Центра по предотвращению конфликтов", – рассказал работавший в ОБСЕ дипломат.

Сакембаева работала в руководстве ОБСЕ до июля 2022 года. Как выяснили расcледователи, в это время у неё был доступ до:

информации о деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группы;

присутствовала на заседаниях, посвященных другим конфликтам с участием россии – в Молдове, Грузии и Закавказье;

входила в официальные делегации, посещала заседания совета министров стран-членов ОБСЕ.

Антон Вушкарник

Бывший посол рф в Вашингтоне.

Сейчас старший стратегический советник секретариата ОБСЕ.

По нему, например, у Радио Свобода есть электронное письмо, отправленное Вушкарником сотруднику Конгресса США со ссылкой на YouTube-видео, в котором украинские политики уподобляются нацистам. Также говорится, что Америке угрожает "гомосексуальный авторитаризм", при этом используется гомофобная лексика;

Кроме того, согласно совместномурасследованию журнала "Шпигель", телеканала ZDF и австрийской газеты "Дер Штандарт", опубликованном в сентябре, многочисленные источники среди дипломатов и сотрудников спецслужб разных стран считают, что Вушкарник (хотя в статье не названо его имя) работает на русский разведку. Радио Свобода отмечает, что не имеет прямых доказательств этого "Однако наш источник в правительственных кругах в Вашингтоне сообщил, что американская разведка интересовалась Вушкарником не просто рядовым сотрудником посольства";

в коридорах старинного здания в центре Вены, где расположен секретариат, некоторые коллеги называют его "Полковником", намекая на его связь с российскими спецслужбами;

Еще Вакушарник входил в группу экспертов по стратегическим вопросам (SPSU), в которой бы сотрудничали эксперты из россии, США, ЕС и Швейцарии;

Во время работы в посольстве Вушкарник оправдывал продажу российского оружия сирийскому президенту Башару Асаду на брифинге на Капитолийском холме;

В 2018 году Вушкарник занимал должность в отделе планирования МИД рф и проводил консультации в Минске с представителями МИД Беларуси. Через некоторое время после этого он вступил в должность в ОБСЕ;

Пытался участвовать в дискуссиях о вооруженной российской агрессии в Украине;

работал в посольстве РФ в Таллине в 2001-2005 годах, согласно данным МИД Эстонии. Именно в этот период Эстония стала членом НАТО (2004 г.). Россия выступала резко против вхождения в НАТО бывших республик СССР и стран Варшавского договора. Штат посольства в Таллине в период, когда там работал Вушкарник, был серьезно увеличен.

Дарья Боярская

Выступала переводчицей путина на встрече с президентом США Дональдом Трампом во время саммита "Группы двадцати" в Японии.

Фиона Хилл, советница Трампа по национальной безопасности, затем публично заявляла, что Кремль пытался отвлечь внимание Трампа, и потому специально избрал Боярскую, которая выкладывала свои гламурные фотографии в социальных сетях;

Боярская за спиной у путина

Через год после встречи Путина и Трампа в Японии на сайте Парламентской ассамблеи ОБСЕ появилось объявление о вакансии "советника в бюро по связям", которое "в первую очередь будет помогать" Генеральному секретарю Роберто Монтелли и другим старшим сотрудникам. От претендентов требовали "свободное владение русским языком, многолетний опыт переводчиком, опыт в двусторонней и многосторонней дипломатической работе", а также опыт работы с официальными лицами из стран-членов ОБСЕ из числа бывших республик СССР и не менее пяти лет опыта работы в национальном парламенте или правительстве. Объявление соответствовало профилю Боярской, и впоследствии его взяли на работу.

"Делегаты Парламентской ассамблеи ОБСЕ в беседах с Радио Свобода заявляли, что прием на работу и дальнейшее продвижение по службе Боярской было непрозрачным, а ее послужной список скорее вызывает беспокойство, учитывая, что она была личной переводчицей Путина. После аннексии Крыма в 2014 году ПА ОБСЕ однозначно осудила российскую агрессию и работа Боярской в ​​МИД РФ рассматривается многими парламентариями как фактор риска", — говорится в материале.

Боярская заняла должность в ОБСЕ в феврале 2021 года;

В сентябре 2021 года Боярскую назначили главой венского бюро по связям ПА ОБСЕ. Она также стала "заместительницей специального представителя";

В архиве вакансий международного секретариата ОБСЕ на сайте организации до сих пор можно найти объявление о поиске советника, кем Боярскую сначала и взяли на работу в 2020 году, однако там нет объявления о вакансии руководителя бюро по связям – должности, которую она заняла впоследствии.

Работу Боярской как переводчицы также критиковали. Она отвечает за российскую версию сайта международного секретариата, а также за переводы внутренних и внешних материалов международного секретариата для обеспечения надлежащего качества и содержания. В частности, указывалось на несоответствие в англоязычной и русскоязычной версиях статьи, опубликованной на сайте ОБСЕ в феврале. В русскоязычном заголовке "В Вене парламентарии ОБСЕ обсудят войну hоссии против Украины" слово "России" первоначально было опущено. После того, как австрийские журналисты обратили на это внимание Монтелли, перевод был отредактирован, однако критики видят в начальной редакции заглавие уступки России.

16 февраля Боярска была задержана на литовско-российской границе при попытке посетить родственников в Калининграде. В распоряжении Радио Свобода есть документы, показывающие, что немецкому адвокату и консультанту ПА ОБСЕ Андреасу Нотелле было поручено "от имени Монтеллы" потребовать от Польши снять санкции с Боярской. В письме Нотелле в МИД Литвы содержится требование объяснить причину задержания Боярской.

Напомним, ранее мы писали о том, что в стране ЕС пойманы два шпиона.